Le nuove anticipazioni della nota soap opera Una vita riservano interessanti novità. Nelle prossime puntate della serie, Arturo Valverde accuserà improvvisamente alcuni malori. Valverde deciderà di avviare una società insieme ad Esteban per aiutare i soldati rimasti imprigionati ingiustamente nelle Filippine dopo la guerra persa dalla Spagna. Durante una delle riunioni, Arturo si renderà conto di avere la vista parecchio sfocata. Successivamente Silvia Reyes vorrà portare Valverde da un dottore per accertarsi delle sue condizioni di salute, ma l'uomo non accetterà il consiglio, poiché penserà di stare bene. Di seguito le altre anticipazioni della telenovela iberica.

Arturo sviene improvvisamente

Nelle prossime puntate di Una Vita, Arturo Valverde avrà complicazioni alla vista, pertanto si procurerà una lente d'ingrandimento per leggere meglio. Nel frattempo Agustina, la donna delle pulizie, sarà l'unica ad accorgersi che Valverde ha seri problemi di salute, ma l'uomo ordinerà alla donna di non rivelare a nessuno la verità sulla questione. Successivamente i problemi alla vista di Arturo aumenteranno e Valverde deciderà di farsi controllare da un medico, il quale gli comunicherà che a causa di una brutta cataratta purtroppo perderà la vista.

Arturo Valverde diventerà cieco.

Esteban innamorato di Silvia

Arturo Valverde sarà evidentemente traumatizzato e turbato dalla dolorosa notizia e chiederà al medico se ci siano speranze di curare la malattia. Il dottore annuncerà all'uomo che prima di esserne certi dovrà paradossalmente perdere la vista in ogni caso, almeno per un certo periodo. Successivamente Valverde ordinerà al medico di non rivelare a nessuno il suo vero stato di salute. Nel frattempo Arturo deciderà di mentire anche alla sua amata Silvia, pertanto l'uomo darà il via ad una serie di malintesi con la donna, che porteranno ad alcune accese discussioni.

Successivamente Esteban noterà che la coppia non va più molto d'accordo e vorrà subito approfittarne, poiché è notevolmente innamorato di Silvia Reyes.

Dove guardare in streaming online le puntate di Una Vita

