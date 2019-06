Tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo tutto sembrava andare a gonfie vele. I due, dopo aver avuto un momento di crisi nella scorsa edizione di Temptation Island ed essersi lasciati, si sono rimessi insieme e ora aspettano una bambina. L'annuncio è avvenuto direttamente all'interno degli studi televisivi di Uomini e donne, dove tutto è nato: i diretti interessanti si erano mostrati molto emozionati ed innamorati nel corso di quel'occasione. La situazione appariva dunque molto tranquilla, ma a quanto pare così non è.

A lanciare un segnale d'allarme è stata proprio l'ex dama del trono over, che ha scritto una lettera al settimanale Di Più dove mostra tutta la sua preoccupazione per la sua relazione.

Uomini e Donne, Ursula preoccupata per la sua relazione

In questo periodo particolare della sua vita, Ursula sembra essere assalita da alcuni dubbi riguardo la sua relazione con l'ex cavaliere di Uomini e Donne. Il calciatore, dopo aver fatto di tutto per riconquistare la fiducia di Ursula in questi mesi, sembra essere adesso diventato più freddo nei suoi riguardi.

Ursula Bennardo e Sossio Aruta forse in crisi.

La donna ha riferito infatti al settimanale che il rapporto con l'uomo è cambiato, che è diventato strano ma allo stesso tempo più completo.

Ursula dice di aver notato un comportamento strano in Sossio già nel corso del primo mese di gravidanza che ha insinuato in lei diversi dubbi: "Mi hai cercata di meno, come se la mia pancia da donna incinta ti creasse dei timore e ti impedisse di stringermi forte durante i nostri incontri" dichiara la Bennardo molto preoccupata.

La dama di Uomini e Donne chiede spiegazioni al suo uomo

Fino ad ora i due non avevano fatto trapelare alcun problema nella loro relazione, anzi erano apparsi più uniti che mai agli occhi dei loro seguaci sui social. Secondo quanto rivelato da Ursula però, le cose sarebbero cambiate da quando lei ha scoperto di aspettare una bambina che ha deciso di chiamare Bianca. Il loro amore, per lungo tempo ricco di ostacoli, sembrava essere suggellato con l'arrivo della loro prima bambina.

L'ex protagonista di Temptation Island ha voluto chiedere tramite una lettera se fosse cambiato qualcosa tra di loro, se lui la ama ancora e soprattutto se ama la creatura che porta in grembo: "Io ho avuto la sensazione che tu ti stessi allontanando o che avessi paura per il futuro, per la mia salute e quella di nostra figlia" scrive la donna.

A queste toccanti parole l'ex cavaliere di U&D non ha dato ancora alcuna risposta. I fan della coppia si chiedono dunque se il loro amore sia veramente in crisi o se si tratti di un momento passeggero, come tanti altri ce ne sono stati nel corso della loro vita di coppia.