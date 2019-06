Grande colpi di scena caratterizzeranno le trame delle prossime puntate iberiche della soap “Il Segreto”. Nei capitoli della prossima settimana, finalmente verrà alla luce come mai Francisca Montenegro ha assunto Lola come spia. Quest’ultima continuerà ad essere sottomessa dalla matrona, al tal punto che si vedrà costretta ad aiutarla a rovinare Prudencio Ortega. Ebbene sì, la moglie di Raimundo Ulloa oltre a volerla fare pagare all’autore dello sparo che ha ricevuto il capomastro Mauricio Godoy per prendere le sue difese, vorrà mettere nei guai il suo ex pupillo. La dark lady avrà la convinzione che Carmelo Leal ha cercato di attentare alla sua vita, per aver causato il decesso di Adela.

Mauricio riceve uno sparo, Francisca si vuole vendicare di Carmelo

In questi giorni, i telespettatori spagnoli hanno assistito all’uscita di scena di Adela, che è deceduta dopo aver avuto un incidente stradale con Irene. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda sull’emittente televisiva “Antena 3” dal 10 al 14 giugno 2019 annunciano che Carmelo non appena il meccanico gli dirà che l’auto in cui viaggiava la sua defunta amata è stata manomessa, si vendicherà senza mettere al corrente il suo fedele amico Severo.

Il Segreto trame Spagna: Francisca vuole rovinare Prudencio e farla pagare a Carmelo

Il sindaco purtroppo invece di sparare al responsabile del decesso della sua dolce metà, ovvero Francisca, premendo il grilletto del suo fucile, ferirà il capomastro Mauricio. Quest’ultimo verrà colpito al posto della sua padrona facendole da scudo con il suo corpo. La Montenegro dopo aver prestato soccorso al Godoy insieme al marito Raimundo, non farà fatica a capire che l’aggressore è il Leal. Nonostante ciò, la dark lady, anche se sarà desiderosa di vendetta, preferirà attendere la guarigione del suo capomastro prima di agire.

Elsa viene dimessa dall’ospedale, il piano della Montenegro contro Prudencio

Carmelo intanto avrà al suo fianco il sergente Meliton e il Santacruz. In seguito quest’ultimo darà buca ad un appuntamento dell’Ulloa, dopo aver temuto il peggio. Successivamente Elsa verrà finalmente dimessa dall’ospedale, ricevendo un'accoglienza clamorosa da tutti i suoi amici. Nel frattempo Lola dopo aver confessato il suo amore a Prudencio durante il funerale di Adela, farà nuovamente i conti con Francisca.

Quest’ultima rivelerà alla sua spia il piano che ha architettato per distruggere Prudencio. In particolare, Lola avrà il compito di convincere il suo datore di lavoro a prestare del denaro ad un misterioso uomo. Antolina si dirà pronta a mettere fuori gioco Elsa, ma deciderà di portare al termine la sua vendetta quando la stessa si riprenderà del tutto. Per finire, Maria dopo essere andata a vivere all’Avana con Fernando farà entrare Esperanza e Beltran in un collegio.

Lola invece volterà per l’ennesima volta le spalle alla Montenegro, invitando il minore degli Ortega a fare degli accurati controlli prima di dare una risposta al suo nuovo cliente.