Nuovo appuntamento con la soap opera “Una vita” scritta dall’autrice Aurora Guerra. Arrivano delle anticipazioni spiacevoli per i fan dello sceneggiato in quanto Ramon Palacios (Juanma Navas) si metterà in una bruttissima situazione per far luce sulle misteriose attività di investimento di Alfredo Bryce e Genoveva. Il padre di Antonito, proprio quando la banca americana affonderà nella miseria, precisamente nell’episodio numero 1.025, trasmesso sull’emittente televisiva LA 1 TVE ieri lunedì 3 giugno 2019, avrà un grave incidente stradale. La sconvolgente notizia, lascerà senza parole tutti gli abitanti.

Carmen sente la mancanza del Palacios, Genoveva e Alfredo festeggiano la loro vittoria

Nelle puntate in onda in Spagna dal 3 al 7 giugno 2019, i vicini faranno una buona accoglienza ad Agustina non appena la domestica verrà dimessa dall’ospedale. Nel frattempo Carmen, dopo essere stata ignorata dalle donne del quartiere, si sfogherà con Lolita e Antonito, dicendogli di non sentirsi bene con indosso degli abiti così lussuosi. Carmen si sentirà molto sola a causa dell’assenza del suo amato Ramon, lontano dal paese iberico per svolgere alcuni affari all’estero.

Una Vita, spoiler spagnoli: Ramon subisce un grave incidente stradale

Dopo alcuni giorni, Antonito rivelerà al marito di Rosina che suo padre gli ha detto, attraverso un telegramma, di non investire del denaro nella banca americana. Successivamente i Bryce, dopo aver ingannato gli abitanti, festeggeranno la loro vittoria non appena verranno a conoscenza che la banca è fallita.

Antonito contrae un debito con Alfredo, Ramon ha un incidente

Emilio, ignaro di ciò che è successo, farà avere un cesto di cibo ai Dominguez: a gran sorpresa Cinta rifiuterà la generosa offerta, facendo sapere al mittente di non aver bisogno del suo aiuto, ma soprattutto lo inviterà a non mettere nemmeno un piede a casa sua.

A quel punto, la giovane donna deciderà, grazie al consenso di Bellita, di tornare ad esibirsi sul palco per consentire ai suoi genitori di superare la crisi finanziaria. Purtroppo, Carmen inizierà a temere che sia successo qualcosa al Palacios senior quando questi non risponderà alle sue numerose chiamate telefoniche. Nel frattempo, Marcelina e il marito Jacinto saranno ai ferri conti a causa della gelosia. Cinta apprenderà che Rafael prova dei sentimenti per lei, mentre Antonito rivelerà a Lolita e Carmen di aver contratto un debito con Alfredo per non aver potuto investire il denaro come aveva promesso a Genoveva.

Per finire, il quartiere di Acacias 38, verrà scosso da una nuova tragedia, perché Ramon subirà un incidente. Non resta che attendere i prossimi spoiler per scoprire se il padre della piccola Milagros riuscirà a sopravvivere.