La famosa soap opera statunitense “Beautiful” trasmessa su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 13:40, continua ad appassionare i telespettatori, nonostante siano passati più di trent’anni dalla messa in onda del primo episodio. Le anticipazioni settimanali svelano che finalmente ci sarà il tanto atteso matrimonio tra Hope e Liam. Durante le nozze ci sarà uno scontro: i protagonisti dell’accesa discussione saranno le due acerrime nemiche Brooke e Taylor.

Quest’ultima, dopo non essere riuscita a convincere la figlia Steffy a non accettare l’invito della Logan, si recherà di nascosto al lieto evento, e dirà al fratello d Wyatt di non sposarsi. Anche se il promesso sposo dichiarerà di essere convinto della decisione presa, Brooke dopo aver ascoltato la conversazione, ordinerà alla sua rivale di andarsene via e di portare rispetto a sua figlia.

Hope fa arrabbiare la madre, lite accesa tra Brooke e Taylor

Negli episodi in programmazione sull’ammiraglia Mediaset dal 3 al 9 giugno 2019, Brooke andrà su tutte le furie dopo aver appreso che la figlia Hope ha invitato Steffy e Taylor a prendere parte al suo imminente matrimonio con Liam.

Beautiful, spoiler fino al 9 giugno: Liam e Hope sposi, scontro tra Brooke e Taylor

La Logan Forrester temerà che le due donne potrebbero rovinare il giorno più importante della sua consanguinea. La futura sposa prima di recarsi in chiesa riceverà una bellissima sorpresa, dato che riabbraccerà la sorella Bridget e le zie Donna e Katie, che faranno ritorno a Los Angeles in occasione del lieto evento. Eric e Quinn non faranno fatica a capire che Ridge è abbastanza agitato, invece Thorne annuncerà che Rick e Maya si trovano alla International.

Intanto Wyatt aiuterà il fratello a prepararsi per la cerimonia. Taylor inviterà Steffy a non assistere alle nozze di Liam e Hope, senza riuscirci. A quel punto la Hamilton consiglierà a Liam di abbandonare sull’altare la sua amata: Brooke dopo aver ascoltato di nascosto le parole della rivale, la caccerà in malo modo. Taylor e la madre di Hope durante la lite oltre a distruggere la torta nuziale preparata da Pam, si rinfacceranno il passato. La promessa sposa e Steffy, dopo aver visto le loro madri scontrarsi, le inviteranno a farsi le reciproche scuse davanti a tutti gli invitati.

Bill spera di riconciliarsi con la sua famiglia, Katie perde le staffe

Mentre la cerimonia entrerà nel vivo, visto che gli sposi pronunceranno il fatidico “sì lo voglio”, Bill si augurerà di essere un padre migliore. Lo Spencer ribadirà al suo fidato braccio destro Justin, che un giorno riuscirà a riconciliarsi con i suoi familiari. Al termine dei festeggiamenti, Liam e Hope si lasceranno andare alla passione. Nel contempo Thorne inviterà Katie a chiedere l’affidamento esclusivo di Will, facendo innervosire Brooke.

Taylor riterrà che Bill sia colpevole dell’infelicità di sua figlia, invece Liam dirà alla moglie di non avere nessuna intenzione di perdonare il padre per tutto il male che gli ha procurato. Brooke non sarà d’accordo con la decisione presa da Thorne, perché crederà che non sia giusto far allontanare Bill dal figlio. Katie perderà le staffe dopo aver appreso che Bill ha messo al primo posto di nuovo la carriera, quando lo stesso le dirà di dover partecipare ad una riunione importante.

Quest’ultimo per tornare dal suo bambino al più presto possibile, firmerà un contratto che potrebbe mettere a rischio la sua azienda. Infine Sally e Wyatt saranno sempre più innamorati, mentre Steffy, dopo aver perso Liam, deciderà di concentrarsi soltanto sul lavoro e sulla piccola Kelly.