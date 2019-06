Uomini e donne, il programma di Maria De Filippi, è giunto al termine per questa stagione e riprenderà il prossimo settembre. Intanto una delle protagoniste del Trono Over, Gemma Galgani, potrebbe partecipare alla nuova edizione di Temptation Island che dovrebbe andare in onda verso l’inizio di luglio nella versione Nip e Vip. A quanto pare, la Galgani farà parte del cast del reality estivo insieme al suo nuovo compagno, Mario, conosciuto all’interno del programma Uomini e Donne.

Tra i tentatori, invece, potrebbe esserci Giorgio Manetti, ex protagonista del Trono Over ed ex della dama torinese. Per il sesto anno di fila a condurre il Reality Show sarà Filippo Bisciglia che in un video sui social svela i primi retroscena del tanto atteso programma. Le registrazioni avverranno tra pochi giorni. Difatti, l’inviato si trova già in Sardegna ed è in attesa dell’arrivo dei concorrenti e della conduttrice. Anche quest’anno a guidare il programma potrebbe esserci di nuovo Simona Ventura o Ilary Blasi che non è più al timone del Grande Fratello.

Gemma Galgani e Giorgio Manetti di Uomini e Donne potrebbero essere i prossimi concorrenti di Temptation Island

Ad insinuare il dubbio circa la possibile partecipazione di Gemma Galgani a Temptation Island è stata proprio Maria De Filippi, al termine della stagione del Trono Over di Uomini e Donne e durante l'ennesimo litigio tra la dama torinese e l'opinionista Tina Cipollari [VIDEO]. Insieme alla Galgani potrebbe partecipare anche Mario, il cavaliere che ha conquistato il cuore della donna in poche puntate.

Secondo alcune indiscrezioni, nella squadra dei tentatori potrebbe far parte Giorgio Manetti che proverà a riconquistare l'ex dama torinese. I due hanno in passato vissuto una intensa storia d'amore, poi Giorgio ha ritrovato il sorriso con un'altra donna e la Galgani, dopo la storia finita con Rocco Fredella, ha trovato rifugio nella braccia di Mario.

Come ha annunciato sui suoi profili social, Bisciglia si trova già in Sardegna ed è in attesa dell'arrivo dei concorrenti. Dopo il rifiuto di Francesco Monte e Giulia Salemi, Maria De Filippi potrebbe portare nel reality Gemma Galgani e il suo nuovo compagno Mario, ma anche i protagonisti del Trono Classico, come Angela Nasti e il fidanzato Alessio Campoli o la neo coppia formata da Giulia Cavaglia e Manuel Galiano. Un velo di mistero anche sulla conduttrice: potrebbe essere riconfermata Simona Ventura oppure potrebbe prendere il timone del programma Ilary Blasi.