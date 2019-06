È già entrata nel cuore dei telespettatori italiani la serie televisiva turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore. La battaglia per ottenere l'affidamento del piccolo Bulut continuerà ad essere al centro delle trame nei prossimi episodi. Il bambino, dopo essere stato assegnato in modo definitivo ai coniugi Onder, troverà una soluzione per scappare di casa.

Hakan, quando apprenderà della scomparsa del bimbo, avvierà subito le ricerche e allo stesso tempo farà ricadere la colpa su Ferit Aslan e Nazli Piran, sostenendo che siano stati loro a rapire il minore.

Per fortuna, il marito di Demet non riuscirà a danneggiare per l'ennesima volta il suo rivale, giacché a ritrovare Bulut sano e salvo saranno proprio la cuoca e il suo datore di lavoro.

La sparizione di Bulut: Nazli e Ferit accusati da Hakan

A partire dalle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 1 a venerdì 5 luglio, Hakan e Demet con uno stratagemma convinceranno il giudice ad affidargli la custodia del nipote. L'avvocato degli Onder mostrerà durante l'udienza definitiva delle foto di Ferit in atteggiamenti complici sia con Buse che con Nazli.

Successivamente il piccolo Bulut, stanco di dover continuare a vivere con gli zii contro la sua volontà, architetterà un piano per fuggire. Il bambino farà finta di dormire fino a tarda mattinata e approfitterà di un momento di distrazione per far perdere le sue tracce. La sorella di Deniz e il marito, appena si accorgeranno della sparizione del minore, avviseranno la polizia.

Hakan, però, approfitterà della spiacevole situazione e farà sapere al suo uomo Bekir di voler mettere nuovamente in cattiva luce Aslan. Infatti Onder non si limiterà soltanto a denunciare la scomparsa di Bulut, ma accuserà anche Ferit e Nazli di aver rapito il bambino.

Aslan ritrova il nipote con l'aiuto di Nazli: Bulut torna dagli Onder

La sorella di Asuman, per evitare di rivelare pubblicamente di aver trascorso la notte nella villa del suo datore di lavoro, si vedrà costretta a dire una menzogna. La Piran e Aslan si avvarranno dell'aiuto di Deniz per riuscire a trovare il minore. Dopo aver riflettuto a lungo, Ferit penserà che il nipote, sentendo molto la mancanza dei genitori, potrebbe essersi recato nella sua vecchia abitazione.

Fortunatamente il ricco imprenditore e l'aspirante chef ritroveranno Bulut addormentato nel suo lettino, ma preferiranno avvisare le forze dell'ordine soltanto quando il bambino riaprirà gli occhi.

Il minore quando si risveglierà farà dei salti di gioia per essersi ricongiunto con Nazli e Ferit, ma purtroppo la sua felicità durerà poco, poiché Hakan e Demet lo riporteranno nella loro abitazione essendone a tutti gli effetti i tutori legali.