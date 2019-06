Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano direttamente dalla Spagna, nelle puntate iberiche de Il Segreto da lunedì 1 luglio a venerdì 5 luglio, la perfida Antolina Ramos avrà un brutto incidente e potrebbe uscire definitivamente di scena. In particolare, secondo gli spoiler della prossima settimana, l'ex ancella si incontrerà con il suo ex marito Isaac Guerrero e avranno una bruttissima lite. Lo scopo della perfida biondina sarà quello di mettere fine alla vita dell'uomo, ma cadrà invece in un burrone.

Infatti, le anticipazioni ci dicono che questa scena dovrebbe accadere durante l'episodio 2112, in programmazione in Spagna sul canale Antena 3 il prossimo 3 luglio.

La Ramos, dopo che precipiterà in un dirupo verrà ritrovata dalla polizia iberica, ma al momento non ci sono ulteriori informazioni sul destino della ragazza. Dunque, non è possibile sapere se è ancora in vita o meno. Ma secondo quanto riferito dal settimanale spagnolo "Supertele", la prossima settimana in Spagna potrebbe avvenire la fine di Antolina Ramos.

La trama dettagliata dell'episodio 2112

Andando nel dettaglio dell'episodio spagnolo del 3 luglio, il Sergente Meliton farà sapere ai suoi concittadini che è sparita un'arma e dunque tutti gli abitanti di Puente Viejo dovranno prestare molta attenzione, perché in giro c'è una persona armata.

Intanto, sarà proprio Dolores che sorprenderà Antolina a rubare. Quest'ultima ha rubato l'arma con l'obiettivo di uccidere Isaac. Ma come vi abbiamo già anticipato, non riuscirà nel suo intento.

Per finire, il carpentiere Isaac Guerrero attuale compagno di Elsa Laguna, ma ancora sposato con Antolina Ramos, verrà chiamato dalla polizia locale. In particolare, l'uomo dovrà rispondere ad alcune domande degli inquirenti in relazione all'incidente di sua moglie.

Antolina rivelerà ad Elsa che le ha sabotato le nozze e le ha ucciso suo padre

Intanto, durante le puntate che sono andate in onda in questi giorni in Spagna, la Ramos credendo di trovarsi solo in compagnia di Elsa, le ha rivelato di essere stata lei ad aver sabotato le nozze con il Guerrero e di essere la responsabile della morte di suo padre. Inoltre, l'ex ancella le ha anche rivelato di essere ammalata, però poi si è accorta di essere in una trappola ed è quindi subito scappata via.

In particolare, la Laguna e Isaac con la complicità dei loro amici hanno teso una trappola ad Antolina per farle confessare tutti i suoi peccati.

Ma non è tutto, la Ramos non si è allontanata più di tanto: infatti è rimasta lì nei paraggi per continuare a spiare le mosse della Laguna e di Guerrero, per poter portare così a termine la sua vendetta definitiva.