Un doppio appuntamento con la soap Una vita attende i telespettatori sabato 22 giugno in prima serata su Rete 4, a partire dalle 21:20 circa, quando il pubblico potrà seguire tutte le vicende ambientate a Calle Acacias. Protagonista ancora una volta il dramma di Blanca, che non si rassegna all'idea della morte del figlio, convinta che dietro la scomparsa di Moises ci sia lo zampino della madre Ursula.

Diego, intanto, disperato perché incapace di aiutare la sua amata, vuole andare in Svizzera per incontrare il padre, gettando così Samuel nel panico, il quale non sa come fare per evitare che il fratello venga a scoprire della morte di Jaime.

Anche in questo caso tocca ad Ursula tessere un nuovo intrigo, mentre il colonnello Valverde riesce ad ottenere da Ochoa la lista dei soldati spagnoli incarcerati all'estero.

Una Vita, trama del 22 giugno: Samuel teme che Diego scopra la verità su Jaime

Una Vita tornerà a tenere compagnia ai fan nella serata di sabato 22 giugno su Rete 4 a partire dalle 21:20. Samuel è molto preoccupato perché ha appreso che Diego ha intenzione di raggiungere Jaime in Svizzera.

Alday, infatti, non sa come impedire al fratello di attuare il suo proposito per far sì che non scopra che il padre in realtà è morto. Terrorizzato all'idea di essere smascherato si rivolge ad Ursula, la quale ha già in mente un piano. A Diego, infatti, viene consegnata una lettera proprio del genitore, e ciò provvede almeno per il momento a tranquillizzarlo.

Intanto il colonnello Valverde, dopo aver preso lezioni di biliardo da Trini, riesce a sconfiggere Ochoa al gioco e questi, per mantenere la promessa fatta, gli consegna i documenti riguardanti i commilitoni imprigionati all'estero che attendono ancora di essere rimpatriati.

Una Vita, anticipazioni serale: Blanca lascia Diego per scoprire la verità su Moises

Se da un lato Diego si sente sollevato dopo aver ricevuto la lettera di Jaime, dall'altro non riesce a trovare pace per la delicata situazione di Blanca, la quale prende una drastica decisione, ovvero quella di lasciare Alday per occuparsi da sola delle ricerche del figlio scomparso. La giovane Dicenta, infatti, ancora convinta che dietro il rapimento del neonato ci sia Ursula, vuole tornare a vivere a casa della madre per scoprire la verità sulla scomparsa del figlioletto.

Diego si sente inevitabilmente affranto e trova conforto in Felipe: i due studiano un piano per far tornare in sé Blanca. Leonor, intanto, dona la prima copia del suo romanzo su Cesar Cervera a Inigo/Ignacio, il quale però la lascia incustodita alla pasticceria. Così il vero figlio di Cervera ne entra in possesso e ne legge alcune pagine, senza però ricordare nulla del suo passato.

