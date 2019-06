C’è aria di crisi tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. I tanti followers che ogni giorno li seguono sui loro profili Instagram lo sanno bene, perché da diversi giorni i due concorrenti dell’ultima edizione di Uomini e donne non condividono più dirette, storie o semplicemente foto che li ritraggano insieme. La coppia è tra le più amate dell’ultima del programma grazie alla scelta dell’ex tronista di non aspettare il tanto agognato weekend in cui avrebbe potuto viversi entrambe le sue corteggiatrici per un fine settimana intero, ma di scegliere subito Arianna in una normale puntata registrata in studio.

Questo gesto, sebbene Gianni Sperti l’abbia interpretato come possibile accordo tra i due nascosto alla redazione ed al programma, da gran parte del pubblico invece è stato interpretato come un forte segnale dell’innamoramento da parte di Andrea verso Arianna o comunque un forte sentimento che lui nutriva nei suoi confronti. Da allora la coppia si è sempre dimostrata innamorata, affiatata al punto da iniziare ad organizzarsi per una possibile convivenza a Bologna, nella città natale di lui.

I due sono freddi sui social, si pensa a una crisi

Da qualche giorno invece entrambi hanno smesso di pubblicare foto insieme e di scambiarsi i like nei vari post. A questi indizi se ne aggiunge un altro: ieri l’ex tronista ha partecipato ad un evento di Milano Marittima, ma la sua fidanzata non c’era, nonostante ci fossero altre coppie di fidanzati, come Luca Onestini e Ivana Mrazova. E mentre Andrea era a presenziare all’evento, dai profili Instagram è emerso che, l’ex corteggiatrice stava invece tornando a casa a Genova.

Ancora una volta i due hanno scelto di rimanere separati e questo sta facendo preoccupare molto i loro fan.

Ma non è finita qui perché Andrea poco dopo l’evento ha pubblicato un video in cui, seduto in macchina, ascoltava e cantava la canzone di Pink dal titolo “What about us”. I fan della coppia hanno subito collegato la canzone alla sua situazione sentimentale, domandandosi se i due stiano ancora insieme e siano ancora innamorati o se la storia ha ormai già raggiunto il capolinea.

Chi è Andrea Cerioli

Il bel bolognese è diventato famoso al pubblico del piccolo schermo dopo aver partecipato al programma di Uomini e Donne nel 2014 in veste di tronista. All’epoca aveva perso da poco sua mamma, la persona più importante della sua vita ed il dolore, com’era ben visibile, era ancora forte in lui.

Inizialmente, da quel programma Andrea decise di uscire da solo senza scegliere nessuno, ma poco dopo si fidanzò con Valentina Rapisarda, una delle sue due corteggiatrici.

Nonostante le tante critiche ricevute all’inizio, la coppia è rimasta insieme fino all’inizio del 2018 dopodiché purtroppo, come ha raccontato la stessa Valentina, non si sono lasciati in modo carino.

Dopo quell’esperienza l’ex tronista ha partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip, come tentatore e poi è stato invitato a partecipare nuovamente a Uomini e Donne sempre in qualità di tronista. Esperienza che lo ha portato ad innamorarsi di Arianna, un sentimento che ad oggi non si sa se è ancora acceso in lui o se si è già spento.