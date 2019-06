La loro love story ha conquistato ed appassionato i fan di Uomini e donne. Il legame tra Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato sembrava solido e destinato ad un lieto fine con tanto di confetti e fiori d’arancio. Alcuni mesi fa il fulmine a ciel sereno con i due giovani che annunciavano a sorpresa di aver interrotto la loro relazione dopo quattro anni di passione e teneri momenti condivisi giorno dopo giorno con i numerosi follower. In un primo momento sembrava che i due giovani, nonostante l’improvvisa rottura, fossero rimasti in buoni rapporti.

In realtà tra Fabio e Nicole è finita malissimo con l’italo argentino che ha lanciato durissime accuse nei confronti dell’ex nel corso della partecipazione a Supervivientes, la versione spagnola de L’Isola dei Famosi.

In Honduras Colloricchio è stato folgorato dalla sensualità di Violeta Mangrinan con la quale ha iniziato una bollente storia d’amore. Senza fare giri di parole l’ex tronista ha svelato alla nuova partner che la sua relazione con la Mazzocato non è stata sempre rosa e fiori e di aver vissuto momenti di inferno.

In queste ultime ore il ventinovenne ha rincarato la dose affermando di aver perdonato a Nicole un tradimento. Quest’ultima ha rotto gli indugi e, via Instagram Stories, ha annunciato azioni legali.

Nel corso della sua esperienza a Supervivientes Fabio Colloricchio ha ritrovato l’amore dopo aver chiuso la relazione con Nicole Mazzocato. Il feeling con Violeta Mangrinan è stato quasi immediato ed ha spinto la spagnola a lasciare il fidanzato in diretta tv.

Da quel momento la coppia si è lasciata andare fino a consumare un rapporto intimo davanti alle telecamere. Immagini che sono diventate virali e che hanno scatenato roventi polemiche ed accesi dibattiti social. Tra piccole incomprensioni e momenti di passione l’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato alla ventiquattrenne anche alcuni dettagli della sua relazione con Nicole.

In particolare Fabio ha affermato che l’intesa non era più quella di una volta e che le cose andavano male anche nell’intimità. Nell’esaltare Violeta l’italo argentino ha criticato l’ex fidanzata anche sotto l’aspetto estetico sottolineando che senza trucco “non è così bella”.

Fino a poche ore fa Nicole Mazzocato aveva incassato le velenose stoccate dell’ex con diplomazia preferendo presentare ai fan Thomas Teffah, il nuovo fidanzato. Dall’altra parte, come riferito dal portale Bitchyf, Fabio Colloricchio è tornato in queste ore a parlare della ventottenne. Stuzzicato dai conduttori di Supervivientes l’italo argentino ha rivelato di essere stato tradito dalla Mazzocato: “Per quasi un anno la relazione è stata brutta.

Ho perdonato un suo tradimento ma il rapporto non è più tornato quello di prima”. Colloricchio ha aggiunto di essere poco interessato a quello che pensa l’ex della sua relazione con Violeta. “L’ultima volta l’ho vista alle Maldive in compagnia di un ragazzo”.

Le affermazioni di Fabio hanno provocato la reazione stizzita dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che via Instagram Stories ha annunciato azioni legali. “Le cose personali restano personali.

Per ogni frase detta in più con il mio nome ci sarà un legale che risolverà tutto: non posso più accettare calunnie e falsità”.