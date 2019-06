La famosa soap opera di Rai 3 'Un posto al sole' riserva molte novità ai fan. Gli spoiler delle puntate che vanno da lunedì 24 fino a venerdì 28 giugno svelano che Vittorio non riuscirà a trovare una via d'uscita dai suoi dubbi sentimentali. Leonardo sarà felice di presentarsi a palazzo Palladini e vorrà attirare le simpatie della famiglia Ferri, decidendo di organizzare un pranzo a sorpresa.

Diego non vuole rinunciare a Beatrice e ha intenzione di trovare una soluzione

I piani dell'amico di Tommaso non andranno a buon fine, dopo che Filippo sarà costretto a recarsi nella città di Londra con il genitore la mattina seguente.

Leonardo coglierà l'occasione e farà un invito che Serena e la figlia Irene saranno liete di accettare, avendo la possibilità di fare un giro in barca.

Diego penserà che tra Beatrice e Nicotera ci sia una relazione. Il figlio di Raffaele (Patrizio Rispo) finirà per cadere in preda al panico e avrà in mente di seguire il presunto amante dell'avvocato Lucenti. Serena nel frattempo si appresterà a trascorrere una gita in barca con Irene e Leonardo ma l'escursione si trasformerà in un disastro. Vittorio invece (Amato D'Auria) sarà confuso per via del ritorno di Anita (Ludovica Bizzaglia).

Un periodo difficile per Marina che vive nell'ombra di Alberto

Comincerà un periodo complicato per la signora Giordano, che si dimostrerà frustrata per via della presenza di Alberto Palladini, che ha ripreso potere all'interno delle imprese. Un altro capitolo delle puntate di Un posto al sole della prossima settimana fino al 28 giugno riguarda il rapporto tra Nadia e Renato, che avrà degli sviluppi importanti per via di un arrivo atteso. I genitori ucraini di Nadia saranno pronti a conoscere lo storico palazzo Palladini dopo essere giunti in Italia.

Il signor Poggi chiederà aiuto a Michele (Alberto Rossi) per far conoscere ai suoceri le bellezze della città di Napoli, ma finirà per combinare un pasticcio.

Raffaele e Otello vogliono aiutare l'amico Renato farsi rispettare dai genitori di Nadia

Il marito di Silvia deciderà di accettare la richiesta di Raffaele ed Otello e accompagnerà i genitori di Nadia a fare un giro turistico della città. Si tratta di una strategia ordita da Renato per accogliere nel migliore dei modi la famiglia ucraina di Nadia.

Raffaele vorrà andare incontro alle esigenze dell'amico e troverà una soluzione per permettere a Renato di conquistare i suoceri ma avrà bisogno dell'aiuto di Otello. Le anticipazioni di Un posto al sole dicono infine che Eugenio infine rischierà di essere investito da un’auto e penserà seriamente se sia il caso di informare la Prefettura.