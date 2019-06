La nota soap opera Tempesta d'amore, ambientata a Vagen, in Germania, continua ad entusiasmare i suoi affezionati telespettatori. Nelle puntate che verranno trasmesse da domenica 2 a sabato 8 giugno, Tina dovrà affrontare due diverse sfide, una di queste sarà quella di stupire un celebre critico gastronomico, l'altra riguarderà i sentimenti verso Robert, poiché la donna sarà costretta a reprimerli. Nel frattempo Christoph intimerà ad Annabelle di convincere Joshua a mettersi dalla sua parte.

In seguito Alfons e Werner saranno impegnati a scontrarsi l'uno con l'altro per aggiudicarsi il ruolo del nuovo volto maschile di 'Miss X', per lavorare al fianco di Hildegard. Di seguito gli altri spoiler della famosa telenovela tedesca.

Valentina scappa insieme a Fabien

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, come detto in onda dal 2 all'8 giugno, Valentina sarà notevolmente sconvolta per la punizione di Robert e deciderà di fuggire insieme a Fabien.

Tina e Robert si scambieranno un romantico bacio.

In seguito Robert e Tina si scambieranno un bacio appassionato, ma saranno notati da Christoph. Quest'ultimo deciderà improvvisamente di ricattare Robert. Nel corso di una gita, Joshua e Denise saranno colti da un improvviso nubifragio e saranno costretti a ripararsi nei pressi di un rifugio abbandonato. Poi i due dovranno passare l'intera notte insieme nella baita, per tale ragione Annabelle sarà notevolmente gelosa e timorosa a causa dell'ambigua situazione.

Robert chiede scusa a Fabien

Fabien dimostrerà ad Eva che in realtà è un ragazzo molto coscienzioso e responsabile. Nel contempo Robert chiederà scusa a Fabien per essere stato troppo inflessibile e severo nei suoi riguardi. Successivamente Alfons sarà sempre più geloso nei confronti del suo capo Werner, a causa dei sentimenti dell'uomo verso sua moglie Hildegard. Quest'ultima, per tale ragione, cercherà di trovare un compromesso tra i due. Nel frattempo Christoph vorrà smascherare Robert e cercherà di convincere Eva che suo marito la tradisce.

La donna inizialmente non crederà alle parole di Christoph, ma in secondo momento scoprirà che Robert le ha mentito. Poi Denise verrà considerata una bugiarda da Eva in presenza di Joshua. In seguito Denise dirà a Joshua che è disposta a procurarsi la 'prova' per dimostrare la sua buona fede. Nel contempo Paul e Romy daranno inizio ai preparativi delle loro nozze, ma si presenterà subito un inconveniente inaspettato. In seguito Eva parlerà apertamente con Tina e le intimerà di controllare i sentimenti nei confronti di suo marito e di reprimerli: la giovane ascolterà la donna ma non sarà molto sicura di riuscire a seguire il suo avvertimento.