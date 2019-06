Continua l'appuntamento con la longeva soap opera di Rai 3, 'Un posto al sole' che va in onda sul piccolo schermo da molti anni. Le anticipazioni dell'episodio numero 5284, trasmesso alle ore 20:45 giovedì 27 giugno, fanno notare che sarà al centro delle trame il personaggio di Diego (Francesco Vitiello). Il giovane Giordano dovrà fare i conti con una serie di rischi dovuti alla gelosia nei confronti di Beatrice (Marina Crialesi), la sua ex fidanzata.

Il figlio di Raffaele (Patrizio Rispo) sarà vicino a commettere una pazzia perché si dirà convinto che la Lucenti abbia iniziato una relazione con il magistrato Nicotera. Si tratterà però di un errore di valutazione del fratello di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), in quanto Eugenio (Paolo Romano) ha prestato l'auto all'amico Aldo. L'avvocato Leone è in realtà l'amante di Beatrice. La giovane avvocatessa vorrebbe lavorare presso uno studio legale di rilievo e sarà sua intenzione provare a convincere Aldo (Luca Capuano) per collaborare con lui.

Diego potrebbe commettere una pazzia, geloso di Beatrice

Diego non potrà sapere che Aldo è in realtà l'amante di Beatrice. Geloso e preoccupato, il giovane deciderà di andare in fondo alla questione, con l'intenzione di voler smascherare il marito di Viola (Ilenia Lazzarin). Un altro capitolo riguarda il personaggio di Marina (Nina Soldano) che dovrà affrontare un periodo complesso a livello personale e lavorativo. La donna si sentirà molto fragile e vulnerabile.

L'imprenditrice inoltre sarà vittima di una rapina all'interno della sua abitazione, che sarà determinante per creare altri problemi nella vita dell'ex moglie di Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli).

L'arrivo dei suoceri di Renato a Napoli crea confusione

La signora Giordano si renderà conto che, all'interno della villa, manca la cornice con la sua foto e s’interrogherà sulla persona che potrebbe avuto interesse a fare questa strana rapina. La madre di Elena non riuscirà a darsi pace e deciderà di conseguenza di avviare delle indagini per catturare il ladro.

Un'altra storyline si concentra sul personaggio di Michele (Alberto Rossi). Il giornalista accetterà la richiesta di Renato (Marzio Honorato) di far conoscere ai genitori di Nadia le bellezze della città di Napoli. Il giornalista porterà la bizzarra famiglia ucraina a fare un giro turistico per Napoli, Nel frattempo, il buon Raffaele (Patrizio Rispo) vorrà dare un aiuto al padre di Niko (Luca Turco). Il portiere di palazzo Palladini si servirà così della presenza di Otello (Lucio Allocca) per cercare di rendere più 'malleabili' gli austeri suoceri di Renato, che sembrano non rispettarlo.