Le vicende di Una vita continuano ad appassionare i telespettatori italiani. Nelle puntate spagnole in onda da lunedì 3 a venerdì 7 maggio in Spagna, Emilio e Cinta scopriranno la verità su Rafael, mentre Antonito e Lolita saranno costretti a vendere il loro negozio. Infine Ramon scomparirà nel nulla.

Una Vita: Rafael è un impostore

Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate spagnole in onda dal 3 al 7 giugno in Spagna, svelano che Emilio deciderà di dire a Cinta che Rafael è un bugiardo.

Una confessione che non sarà presa bene della giovane Dominguez, che porrà fine alla sua amicizia con il ragazzo. Genoveva, invece, non riuscirà a conquistare Antonito, sebbene le prometta di investire in banca mentre Felipe informerà le serve delle condizioni attuali di Augustina, tanto da proporre di fare qualcosa contro Maduro. Il giovane Palacios, intanto, riceverà una lettera da parte di Ramon, il quale gli chiederà di aspettare il suo ritorno prima di versare i soldi sul conto americano. Peccato che il marito di Lolita faccia di testa sua.

Una Vita, trame spagnole: Antonito e Lolita vendono il negozio, la scomparsa di Ramon

Anticipazioni Una Vita: Antonito chiede dei soldi ad Alfredo

Cinta capirà che Rafael è un impostore, che si scoprirà essere un chitarrista profondamente cotto di lei. Carmen, invece, si sentirà mal vista, tanto da confessare i suoi patemi d'animo a Lolita e Fabiana. Poco dopo arriverà una missiva urgente da parte di Ramon, che nessuno oserà aprire. Allo stesso tempo, Augustina sarà presto dimessa dall'ospedale, sebbene i medici le abbiano imposto il riposo assoluto, tanto da non tornare a lavorare per Felipe.

Antonito, intanto, prenderà i soldi in prestito da Alfredo. Un debito che scatenerà le preoccupazioni della moglie e Carmen. Infine i vicini festeggeranno la loro imminente ricchezza, mentre Alfredo e la vedova di Samuel celebreranno la loro vittoria.

Liberto e Rosina al verde

Le trame spagnole di Una Vita svelano che Liberto scoprirà che la miniera d'oro si sta esaurendo, tanto da discutere animatamente con Rosina sulla delicata questione. Augustina, invece, sarà accolta a braccia aperte dalle sue amiche di soffitta mentre Cinta confesserà ad Arantxa ed i suoi genitori la vera identità di Rafael.

Il giovane Palacios, nel frattempo, dirà a Liberto che forse hanno sbagliato ad investire dopo l'arrivo della notizia di suo padre. Genoveva e Alfredo incolperanno Federico Sunol di quanto accaduto alla banca mentre Marcellina si recherà ad una festa con Casilda.

Lolita e il giovane Palacios vendono l'attività

Nel frattempo gli investitori saranno in preda al panico più totale dopo il crack alla banca mentre Emilio manderà un cesto di cibo ai Dominguez.

Peccato che Cinta rifiuterà il suo aiuto. Inoltre la figlia di Jose deciderà di tornare sul palco per aiutare la famiglia. Antonito e Lolita, invece, decideranno di vendere il negozio dopo il debito riscontrato con Alfredo. A casa Alvarez Hermoso, Felipe cercherà una sostituta per Augustina mentre Carmen non riuscirà a rintracciare il Palacios. Infine i vicini inizieranno a protestare davanti alla casa di Federico Sunol, responsabile del disastro finanziario mentre Rosina accuserà Liberto di essere divenuti poveri.

Come avanzerà la storia? Le nuove anticipazioni di Una Vita lo sveleranno.