Lo scorso venerdì Uomini e donne ha chiuso i battenti con la messa in onda delle scelte dei tronisti seduti sul Trono Classico. In particolare durante la scelta di Andrea Zelletta, Jack Vanore e Giulia De Lellis si sono resi protagonisti di un episodio che ha incuriosito e fatto sognare tantissimi telespettatori.

Jack Vanore è diventato noto al piccolo schermo per essere stato un tronista all'interno del dating condotto da Maria De Filippi. In seguito Jack aveva anche intrapreso una relazione con Raffaella Mennoia, ovvero il braccio destro di Queen Mary.

Ad oggi Vanore ricopre il ruolo di opinionista nel programma e dunque è solito comparire negli studi Elios.

Al termine della scelta di Andrea Zelletta, Jack ha pubblicato uno scatto particolare sul suo profilo Instagram. Nello scatto compare Giulia De Lellis in braccio a Jack con uno sguardo sorridente. All'indirizzo dell'influencer, l'ex tronista ha riservato delle parole al miele: "La vera bellezza di una donna è riflessa nella sua anima".

In poco tempo lo scatto ha fatto il giro del web, ed ha fatto sognare tantissimi fan del programma.

In molti si sono chiesti se i due protagonisti avessero intrapreso una storia. Altri invece, hanno riferito di vederli molto bene insieme in futuro. Ovviamente l'ipotesi di una love story tra Jack e Giulia è stata smentita. I più attenti infatti, hanno notato che dopo il bel messaggio l'hashtag lanciato era 'friends'. La stessa influencer ha risposto alla dedica a tempo di record, con tante emoticons.

Jack e Giulia: la loro sfera sentimentale

Dopo aver assodato che Jack Vanore e Giulia De Lellis sono legati solamente da una bella amicizia, molti fan si chiedono quali siano le rispettive situazioni sentimentali dei loro beniamini.

Per quanto riguarda Jack dopo l'addio alla Mennoia, era stato accostato ad una donna di nome Marina. Quest'ultima però non farebbe parte del mondo dello spettacolo e la notizia risalirebbe ad un anno fa. Sul fronte De Lellis invece, la situazione è più chiacchierata. L'ex fidanzata di Andrea Damante, dopo la fine della liaison con Irama, sembrava essere tornata sui suoi passi con il deejay veronese. A quanto pare però, al momento Giulia è single.

Giulia De Lellis pronta a recitare

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne dopo aver sfondato nel campo della moda come influencer, è pronta a recitare. La De Lellis attraverso una Instagram Story ha riferito ai suoi follower di intraprendere la carriera da attrice: "Da questa mattina inizieremo a girare una fiction web, insieme a tutto il cast di Witty Tv". Per la nuova avventura, l'ex fidanzata di Andrea Damante non ha nascosto di essere in ansia, visto che per la prima volta si immerge in una nuova avventura.