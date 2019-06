Un posto al sole, la popolare soap opera partenopea che da oltre vent'anni tiene compagnia ai suoi fedeli telespettatori, nelle prossime puntate li terrà con il fiato sospeso a causa di una situazione drammatica che si verificherà al caffè Vulcano. Gli spoiler riguardanti gli episodi in onda dal 10 al 14 giugno, rivelano che Maurizio e Mimmo decideranno di organizzare una nuova rapina al locale di Silvia. Intanto, Mariella sconvolgerà Guido rivelandogli di essere il padre del piccolo Lorenzo, mentre Raffaele si ritroverà a doversi preoccupare nuovamente per uno dei suoi figli. Infine, Roberto deciderà di fare qualcosa per contrastare la slealtà di Alberto, mentre Serena prenderà una decisione importante per il futuro.

Un posto al sole, Mariella rivela a Guido che Lorenzo è suo figlio

Gli spoiler di Un posto al sole dal 10 al 14 giugno svelano che Mariella, presa dai sensi di colpa nei confronti di Guido per avergli mentito ripetutamente, finalmente gli rivelerà che il padre di Lorenzo è lui e non Salvatore Cerruti come lui pensa. Il Del Bue rimarrà sconvolto per la notizia e dovrà capire in che modo affrontare la novità. Nel frattempo Vittorio avrà modo di conoscere Mia, la sorellina minore di Alex, e non andrà per nulla d'accordo con lei.

Un posto al sole, trame dal 10 al 14 giugno: nuova rapina al Vulcano

L'assistente sociale si metterà in contatto con Arianna ed Andrea, i quali verranno sorpresi dalla chiamata ed inizieranno ad avere mille dubbi sulla possibilità di adottare o meno un bambino.

Maurizio e Mimmo organizzano una nuova rapina al Vulcano

Raffaele vivrà un momento di serenità, ma ben presto si preoccuperà nuovamente a causa di un gesto compiuto da uno dei suoi figli. Maurizio e Mimmo si faranno burle delle loro bocciature e decideranno di organizzare una nuova rapina.

Guido continuerà ad essere sotto shock per la rivelazione di Mariella e si ritroverà a gestire una situazione per lui per nulla facile, visto che dovrà informare della novità anche Vittorio. Maurizio e Mimmo metteranno appunto il loro piano per rapinare nuovamente il caffè Vulcano, ma i due non sono a conoscenza che Arianna questa volta sarà armata. Nel frattempo Diego scoprirà che Beatrice ha un nuovo fidanzato e proverà gelosia nel vederli insieme. Guido, dopo essersi ripreso dallo shock, cercherà la maniera giusta di confrontarsi con Cerruti.

Guido e Cerruti si chiariscono

Maurizio e Mimmo irromperanno a caffè Vulcano e getteranno nel panico tutti i presenti. Roberto Ferri si renderà conto che Alberto Palladini sta giocando sporco e così deciderà di tornare in pista. Che cosa avrà intenzione di fare l'imprenditore? Guido parlerà con Cerruti ed i due si chiariranno. Il comandante Del Bue si preparerà a vivere una nuova vita insieme a Mariella e al suo piccolo Lorenzo. Intanto, Serena prenderà un'importante decisione per quanto riguarda il suo lavoro.

Alex deciderà di non trasferirsi più alla Terrazza e ciò sarà motivo di scontro con Vittorio, il quale non capirà il perché la sua ragazza abbia cambiato idea così repentinamente.