Ancora pochi giorni di attesa e finalmente i fan di Temptation Island potranno seguire le avventure delle sei coppie concorrenti del reality condotto da Filippo Bisciglia, che partirà su Canale 5 il prossimo 24 giugno, così come annunciato dalla pagina social ufficiale del programma prodotto da Maria De Filippi. Stando alle indiscrezioni riportate dal sito di Davide Maggio, pare che, già nella prima puntata, ci sarà un falò di confronto che porterà una coppia a dirsi addio.

Un fatto questo, mai successo nella storia del reality ed ora, ancor prima della messa in onda della puntata, è caccia al nome dei protagonisti di questa vicenda sorprendente.

Temptation Island, la prima puntata il 24 giugno: una coppia subito al falò

Da qualche giorno sono sbarcate in Sardegna le sei coppie di concorrenti, pronte a mettersi in gioco e a testare la forza del loro amore nel reality dei sentimenti giunto alla settima edizione e condotto anche quest'anno da Filippo Bisciglia.

Tra le coppie concorrenti solo una è già nota al grande pubblico in quanto ex protagonista del trono over di Uomini e donne. Si tratta di quella formata da David e Cristina, usciti solo qualche mese fa dal dating show di Maria De Filippi e pronti a testare la solidità del loro amore. Dopo il rinvio della messa in onda della puntata d'esordio, inizialmente prevista per il 17 giugno, in queste ultime ore sulla pagina Instagram di Temptation Island, è finalmente apparsa la data ufficiale della messa in onda della prima puntata che verrà trasmessa lunedì 24 giugno in prima serata su Canale 5.

Già al debutto, stando alle indiscrezioni circolanti in rete, vi sarà un falò di confronto richiesto da una delle coppie in gioco e che si preannuncia particolarmente agitato.

Tempation Island, anticipazioni prima puntata: una coppia si dice addio

Clamorose indiscrezioni stanno circolando sul web in queste ultime ore, secondo le quali una delle sei coppie si dirà addio già nel corso della prima puntata in onda il prossimo 24 giugno. Un vero record per il programma, che mai ha visto due protagonisti lasciarsi a pochi giorni dall'inizio delle registrazioni.

Stando a quanto riportato dal sito di Davide Maggio, pare che due fidanzati abbiano chiesto un falò di confronto immediato, al termine del quale la coppia sembra essersi detta addio. Non è dato sapere chi siano i protagonisti del falò lampo, anche se in molti sul web suppongono possa trattarsi della coppia formata da Vittorio e Katia, viste le dichiarazioni dei due nel loro video di presentazione.

Non resta che attendere la messa in onda della prima puntata di Temptation Island 2019 prevista per il 24 giugno 2019, per scoprire, chi delle coppie in gara non abbia resistito alle tentazioni.