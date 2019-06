Mancano meno di dieci giorni alla messa in onda su Canale 5, della settima edizione di Temptation Island, nella versione riservata alle persone non famose. Il programma, prodotto dalla Fascino PGT S.r.l. di proprietà di RTI e di Maria De Filippi, sarà condotto nuovamente da Filippo Bisciglia.

Maria De Filippi interviene in diretta a Radio Deejay

Importanti anticipazioni sono state svelate sabato mattina, nel corso di un intervento telefonico a Radio Deejay, di Maria De Filippi.

La conduttrice di punta di Mediaset, ha fatto una sorpresa in diretta ad Alberto Urso, il 21enne cantante lirico messinese, recente vincitore della diciottesima edizione di Amici.

Il ragazzo era ospite di Colazione da Deejay, programma radiofonico condotto da Rudy Zerbi e Laura Antonini, quando ha ricevuto a sorpresa la telefonata di Maria De Filippi. Dopo aver raccontato dei provini di Alberto, approfittando della possibilità di fare domande alla produttrice di Temptation Island, Rudy Zerbi le ha chiesto qualche anticipazioni sul programma.

Rudy Zerbi chiede a Maria De Filippi spoiler su Temptation Island

‘Maria, l’anno scorso ci hai regalato degli spoiler importanti, che ci dici della nuova edizione di Temptation Island?’, la richiesta di Rudy Zerbi, con Maria De Filippi che non ha esitato a lanciare già la prima bomba sul programma: ‘Scoppia una coppia subito!’.

Queen Maria ha confermato che il programma partirà il prossimo 24 giugno e vedrà impegnate sei coppie, e ha anticipato che, a sorpresa, una coppia andrà in crisi sin dalle prime battute del programma: ‘Nessuno se l’aspettava, la fidanzata di uno prende una specie di cotta per un single e, passate quattro ore, viene convocato il fidanzato della donna in una capanna per mostrargli a video cosa sta facendo la sua donna’.

Maria De Filippi, dopo questa rivelazione, racconta anche lo stato d’animo del ragazzo tradito, a cui vengono mostrate le immagini per due volte. Nella prima occasione l’uomo resta molto amareggiato, anche perché vede la sua fidanzata raccontare al single, particolari intimi della loro relazione, nella seconda volta l’uomo reagisce male arrivando fino quasi a piangere.

Terminata l’anticipazione, Maria De Filippi ha dato il suo parere sulla trasmissione, che, secondo lei, viene vista insieme dalle coppie, desiderose di conoscere la reazione del proprio partner di fronte ai tradimenti che vengono mostrati in TV.

Le coppie che vedremo in trasmissione

A meno di dieci giorni dall’inizio di questa settima edizione di Temptation Island, sono già note le sei coppie che parteciperanno al programma.

Massimo e Ilaria, sono la prima coppia, con la ragazza alla ricerca di conferme sulla maturità del partner. Dopo aver disdettato il loro matrimonio, Jessica e Andrea partecipano alla trasmissione per capire se in futuro si potrà fare questo importante passo.

Katia e Vittorio vogliono testare la fedeltà dell’altro, mentre Sabrina e Nicola cercheranno di capire se la loro relazione, con una differenza di età importante (Sabrina è vent’anni più giovane), potrà continuare.

Infine Davide e Cristina e poi Nunzia e Arcangelo, due coppie già note al pubblico che segue Uomini e Donne.