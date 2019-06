Le avventure dei personaggi di Una vita continuano ad entusiasmare i telespettatori italiani. Nelle nuove puntate, trasmesse a breve su Canale 5, Samuel e Ursula saranno protagonisti di un diabolico piano nei confronti di Blanca. Il duo, infatti, deciderà di rapire Moises e condurre alla pazzia la giovane Dicenta.

Una Vita: la nascita di Moises

Le anticipazioni di Una Vita, relative alle puntate in onda nei prossimi giorni, svelano che Diego e Blanca fuggiranno a bordo di un calesse che sarà però accerchiato da un gruppo di malviventi.

Se la figlia di Ursula riuscirà a fuggire, l'Alday verrà gettato in un burrone dopo essere stato violentemente pestato dai brutti ceffi. Poco dopo alla Dicenta si romperanno le acque tanto da essere costretta a partorire da sola in una strada sterrata. Alla fine di un estenuante travaglio darà alla luce Moises per poi perdere i sensi.

Blanca non crede che suo figlio sia morto

Al suo risveglio una contadina le consegnerà una neonata morta, facendole credere che abbia dato alla luce una femminuccia.

Una Vita, trame: Ursula e Samuel nascondono Moises in un convento

Dopodiché Blanca tornerà ad Acacias 38 convinta che suo figlio sia ancora vivo. Purtroppo nessuno sembrerà credere alle sua supposizione. Anche Diego crederà che la sua amata abbia perso la ragione per colpa del trauma del parto. Tuttavia i telespettatori di Canale 5 scopriranno che la Dicenta ha ragione in quanto Moises verrà rapito da Ursula con la complicità di Samuel.

Ursula e Samuel conducono alla pazzia la giovane Dicenta

Le trame di Una Vita raccontano che Samuel e la vecchia istitutrice si renderanno complici dei diabolici piani ai danni di Blanca e Diego.

Infatti sarà proprio la perfida donna a sottrarre Moises appena partorito dalla figlia per poi farle credere di aver avuto una bambina deceduta durante il travaglio di parto. Ma ecco che la giovane Dicenta comincerà a sospettare sempre di più della madre e dell'Alday sulla presunta morte della creatura. Intanto loro organizzeranno addirittura i funerali della bambina, per mettere il cuore in pace alla giovane Dicenta (Elena Gonzalez). Per questo motivo la ragazza deciderà di fingersi rassegnata ad aver perso sua figlia per scoprire la verità e ritrovare Moises.

Il figlio di Blanca viene nascosto in un convento

Ma la Dicenta e l'Alday continueranno a mettere i bastoni tra le ruote a Blanca tanto da farla passare come pazza davanti a tutto il quartiere spagnolo. Anche Diego sospetterà che la sua amata sia andata fuori di testa per il decesso di sua figlia tanto da prospettarle l'idea di abbandonare insieme Acacias 38. Ma la sorella di Olga non avrà nessuna intenzione di abbandonare il suo piano. Nel frattempo i telespettatori apprenderanno che Ursula e Samuel nasconderanno Moises in un convento in quanto la nonna vuole a tutti i costi crescere il bambino come se fosse suo.

Blanca riuscirà a ricongiungersi al figlio? Le nuove anticipazioni di Una Vita lo sveleranno.