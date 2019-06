Torna l'appuntamento dedicato a Una vita, la soap opera iberica scritta da Aurora Guerra. Nelle prossime puntate italiane, Ursula deciderà di scappare con Moises da Acacias 38, ma Carmen tenterà in tutti i modi di fermarla.

Una Vita: Ursula accoltella Carmen

Le anticipazioni di Una Vita, relative alle puntate in onda nelle prossime settimane in Italia, si soffermano su Ursula (Montserrat Alcoverro), la quale si renderà protagonista di un gesto terribile nei confronti di Carmen.

Pubblicità

Pubblicità

Tutto avrà inizio quando la serva scoprirà che la Dicenta è la responsabile del rapimento del piccolo Moises. Ursula cercherà di darsi alla fuga con l'intenzione di ricongiungersi con il nipotino, rinchiuso in un convento. Di conseguenza, Carmen cercherà inutilmente di fermare la fuga della dark-lady, ma verrà colpita da una pugnalata all'addome. Poco dopo la donna sarà ritrovata in un lago di sangue da Samuel (Juan Gareda). L'Alday si prodigherà per chiamare i soccorsi per la povera domestica, che non esiterà a rivelare a quest'ultimo le vere intenzioni della madrina.

Pubblicità

Anticipazioni Una Vita: Samuel aiuta Blanca e Diego a ritrovare Moises

Le nuove trame di Una Vita, in onda a breve su Canale 5, svelano che Samuel sarà completamente affranto da questa rivelazione, tanto da provare dei forti sensi di colpa nei confronti di Diego e Blanca (Elena González). L'Alday correrà ad avvertire la coppia, che si precipiterà nel tentativo di fermare il calasse con a bordo Ursula e loro figlio Moises. Alla fine, l'amica di Leonor (Alba Brunet) riuscirà ad abbracciare suo figlio, che ha sempre creduto di aver dato alla luce con le sole sue forze nel bosco, nonostante i suoi familiari avessero cercato in tutti i modi di depistarla.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Infatti, questi le avevano fatto credere di aver dato alla luce una bambina morta alla fine del tragico travaglio.

Carmen, nel frattempo, sarà trasportata presso il più vicino ospedale e sarà sottoposta ad un delicatissimo intervento chirurgico per limitare i danni delle pugnalate ricevute dallo scontro con Ursula. Fortunatamente i medici riusciranno a salvarle la pelle. E' possibile anticipare, grazie agli ultimi episodi dello sceneggiato trasmesso in Spagna, che la serva riuscirà a trovare perfino l'amore, conquistando il cuore di Ramon, rimasto vedovo dopo la morte di Trini.

Poco dopo, i due decideranno di ufficializzare la loro unione organizzando una festa con tutta la famiglia.