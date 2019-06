Il programma Uomini e donne è terminato il 31 maggio e sul web già circolano rumors e nomi su chi tra i tanti aspiranti tronisti avrà la fortuna di potersi sedere sulla famosa sedia rossa a settembre.

Quasi tutte le coppie che si sono formate in questa ultima edizione trascorreranno insieme la loro prima estate. È il caso di: Teresa Langella e Andrea Del Corso; Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi; Luigi Mastroianni e Irene Capuano; Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione; Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino; Andrea Zelletta e Natalia Paragoni; Giulia Cavaglià e Manuel Galiano.

Mara Fasone, invece, ha abbandonato il trono, mentre Angela e Alessio si sono lasciati dopo neanche quindici giorni dalla scelta. Nel frattempo, la redazione è ancora impegnata con le riprese di un altro programma molto seguito, “Temptation Island”.

E mentre stanno emergono le novità e gli scoop della trasmissione estiva, le cui riprese sono ancora in corso, sembrerebbe che la redazione stia già pensando a quali potrebbero essere le persone che ritroveremo ad autunno su Canale 5 come tronisti, nel programma tra i più amati della TV italiana, condotto da Maria De Filippi.

Uomini e donne, chi potrebbero essere i prossimi tronisti?

Recentemente intervistato da “Uomini & Donne Magazine”, Antonio Moriconi, l’ex corteggiatore di Teresa Langella, si è detto disponibile a sedere sulla poltrona rossa da settembre. Non solo, ma ha specificato che accetterebbe la proposta molto volentieri.

''L’essere sul trono ti dà la possibilità di trovare davvero ciò che vuoi: arrivano a corteggiarti tantissime ragazze e puoi realmente incontrare la persona giusta“, aveva dichiarato il ragazzo tempo fa al magazine di Uomini e donne.

Dello stesso parere sembra essere anche Klaudia Poznanska, ex corteggiatrice di Andrea Zelletta e molto amata dal pubblico. Lei, dopo circa una settimana dalla scelta di Andrea, ha confessato tramite un post sui propri profili social di non escludere un possibile trono a settembre. Il post però lo ha poi prontamente rimosso, non si sa ancora per quale ragione.

Entrambi i due ex corteggiatori appaiono due ipotesi più che plausibili. Sempre più frequente succede che all’interno della trasmissione Maria De Filippi scelga ex corteggiatori rifiutati come tronisti, perché amati dal pubblico o perché comunque sono riusciti a far parlare di sé.

L’ultimo esempio è stato proprio Giulia Cavaglià, la non scelta di Lorenzo Riccardi che, dopo essersi seduta sull’amata poltrona rossa, ha trovato l’amore con Manuel Galiano. Stessa sorte era toccata, ancora prima, a Lorenzo Riccardi, che aveva corteggiato senza successo la tronista Sara Affi Fella. Il ragazzo iniziò il suo trono insieme alla scelta di Sara e quindi con il suo ex rivale in amore, Luigi Mastroianni.