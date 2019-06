Torna la gradita puntata serale di Una vita, in onda oggi 22 giugno su Rete 4. Proprio come accaduto la scorsa settimana, si tratterà di un maxi appuntamento che prenderà il posto anche della telenovela Il Segreto, la cui programmazione serale risulterà ancora sospesa. Le vicende degli abitanti di Acacias 38 andranno così in onda a partire dalle ore 21:30 e si protrarranno fino alle ore 23:30 circa, concedendo ampio sviluppo alle avvincenti trame del momento.

In esse continueranno a tenere banco le indagini di Blanca, convinta che il piccolo Moises sia vivo, ma allo stesso tempo si evidenzierà il desiderio di Diego di avere notizie del padre dalla Svizzera. Il fatto, però, potrebbe determinare la scoperta del delitto compiuto da Samuel, motivo per cui Ursula deciderà di correre subito ai ripari. Spazio anche al nuovo progetto di Arturo e Silvia, che troveranno anche il sostegno di Esteban.

Una Vita anticipazioni: la finta lettera per Diego

Le anticipazioni di Una Vita relative alla puntata in onda questa sera su Rete 4 si aprono con la preoccupazione di Samuel: Diego sarà intenzionato a rintracciare il padre in Svizzera a causa della sua prolungata assenza e sarà necessario agire in fretta per fare in modo che lui non scopra la verità sull'uomo.

Ursula correrà subito in soccorso del genero, con un nuovo piano: anticipare le mosse di Diego, facendogli recapitare una finta lettera scritta proprio da Jaime. La missiva arriverà puntualmente e otterrà il risultato sperato, tranquillizzando momentaneamente il giovane. Ignaro di essere stato raggirato, Diego però avrà anche altro di cui rattristarsi. Blanca gli farà sapere di volersi separare da lui per cercare da sola il piccolo Moises. Diego sarà distrutto da tale notizia e troverà in Felipe la spalla su cui piangere. Insieme all'avvocato, comincerà quindi ad elaborare una strategia per riconquistare l'amata.

Trame Una Vita, puntata serale: la collaborazione di Esteban, Silvia e Arturo

Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita sulla puntata serale del 22 giugno, verrà concesso ampio spazio al progetto di Arturo e Silvia, decisi a far rimpatriare i soldati spagnoli prigionieri nel mondo. Valverde, vincendo una partita di biliardo contro Ochoa, otterrà le informazioni necessarie al rilascio di Luis Checa, insieme alla lista completa di tutti i prigionieri.

Esteban offrirà il suo aiuto alla coppia. Leonor regalerà ad Inigo la bozza del romanzo su Cesar Cervera. Il giovane lascerà il quaderno alla Deliciosa e il vero Inigo ne leggerà qualche pagina. Poco dopo, però, gli verrà chiesto se Cervera susciterà in lui qualche ricordo ma lui negherà senza esitazione.