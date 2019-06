Se nelle puntate italiane de Il Segreto Elsa è ritenuta la principale responsabile dell'aborto di Antolina, molte cose sono destinate a cambiare nelle trame spagnole. La crudeltà dell'ex ancella verrà svelata e lei deciderà di abbandonare Puente Viejo, lasciando campo libero al ritorno di fiamma della Laguna con Isaac. La sua assenza dal complicato paesino spagnolo però non durerà a lungo, anche se alla sua nuova apparizione dimostrerà di essere una persona diversa.

Pubblicità

Pubblicità

Chiederà scusa a tutti coloro che ha fatto soffrire, a partire da Elsa, e Isaac le concederà persino una seconda possibilità, aprendole nuovamente le porte di casa sua. Ma si sa: "L'erba cattiva non muore mai". Ben presto Antolina dimostrerà di non essere la persona gentile e pentita che ha fatto credere. Al contrario: mediterà un piano di vendetta per liberarsi della sua storica rivale una volta per tutte.

Il Segreto anticipazioni: Antolina finge di essere cambiata

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto rendono noto che Elsa sarà costretta a fare i conti con dei gravi problemi cardiaci, che renderanno necessario un delicato intervento chirurgico.

Pubblicità

Grazie alla generosità dei suoi amici, Isaac potrà offrire questa possibilità all'amata e tutto andrà per il meglio, anche se Elsa dovrà comunque fare attenzione a prendere tutti i medicinali e non subire forti emozioni.

Antolina cercherà di sfruttare la situazione a suo vantaggio, approfittando di una crisi di cuore della rivale. Solo l'assunzione di un medicinale potrà salvare la vita alla Laguna e sarà proprio Antolina a fornirglielo, sbandierando poi ad Isaac il suo atto eroico.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Sarà così che il falegname le darà libero accesso in casa sua, credendo davvero nella buona fede dell'ex moglie, ma si tratterà dell'ennesimo imperdonabile errore.

Una bomba per uccidere Elsa

Approfittando della seconda possibilità offerta da Isaac, nelle puntate spagnole de Il Segreto Antolina avrà la possibilità di trascorrere del tempo con Elsa, aiutandola nelle faccende di casa. Fin da subito si capirà che il suo obiettivo sarà liberarsi della rivale una volta per tutte.

Per tale ragione non seguirà i consigli di Isaac e informerà la Laguna della morte di Adela.

La sua speranza sarà di causarle una nuova crisi cardiaca a causa della forte emozione, ma il suo piano non andrà a buon fine. Successivamente, mediterà una nuova strategia, ovvero, creare una bomba incendiaria per distruggere l'abitazione di Elsa. Si tratterà di un ordigno artigianale, all'interno di una bottiglia, che potrebbe causare un terribile incendio in pochissimi minuti, non concedendo alcuna libertà di scampo alla Laguna, ancora in convalescenza.

Pubblicità

E questa volta le sue sorti potrebbero essere davvero appese ad un filo.