Archiviato il matrimonio di Hope e Liam, con relativi festeggiamenti, le anticipazioni di Beautiful si concentrano su altre storylines, destinate a tenere banco nei prossimi mesi. Nelle puntate in onda dal 17 al 21 giugno, infatti, Katie sarà più che mai decisa a chiedere la custodia esclusiva di Will, seguendo i consigli che le sono stati dati da Thorne e Ridge. La donna resterà ferma nella convinzione che Bill non sia un bravo padre e che, con le sue continue assenze, abbia fatto soffrire il bambino.

Per questa ragione prometterà una battaglia legale in tribunale, alla quale lo Spencer sembrerà intenzionato a rispondere con tutte le armi in suo potere. Hope e Liam, dopo le nozze, riprenderanno i loro impegni di lavoro ma dovranno fare i conti con un problema di salute della neo signora Spencer, la cui gravidanza potrebbe essere in pericolo.

Beautiful anticipazioni: un malore per Hope

Le anticipazioni di Beautiful sulle puntate in onda dal 17 al 21 giugno si aprono con il ritorno al lavoro dei neo-sposi.

Anticipazioni Beautiful: Kelly ha la febbre e Liam corre subito da lei

Hope e Liam parleranno della nuova collezione insieme a Thorne e al gruppo si aggiungerà anche Steffy. Poco dopo, quest'ultima verrà raggiunta dalla telefonata della baby sitter che la informerà della febbre di Kelly. La Forrester correrà subito a casa per stare vicina alla piccola e subito sarà raggiunta da Liam. I genitori della bambina avranno anche la possibilità di parlare dei propri sentimenti e Steffy ammetterà di provare ancora qualcosa per l'ex marito.

Mentre Liam sarà vicino alla sua bambina, Hope si sentirà male improvvisamente, accusando dei forti dolori al ventre. La gravidanza potrebbe correre un grave pericolo...

Trame Beautiful prossima settimana, 17-21 giugno: Katie dichiara guerra a Bill

Proseguendo con le anticipazioni di Beautiful della prossima settimana, la vicenda relativa all'affidamento esclusivo di Will entrerà definitivamente nel vivo. Thorne si confronterà con Carter al quale chiederà di cercare il modi di allontanare Bill dalla vita del figlio.

L'avvocato si scontrerà a sua volta con Justin, che tenterà di indurre alla ragione Katie e i suoi sostenitori. Ma la Logan sembrerà davvero convinta della propria decisione e informerà anche l'ex marito di voler chiedere la custodia esclusiva perché si è resa conto che le continue assenze dello Spencer hanno fatto soffrire Will. Bill non sarà affatto d'accordo con questa decisione e dichiarerà ufficialmente guerra all'ex moglie. Nel frattempo, l'argomento verrà dibattuto anche tra i corridoi della Forrester Creations dove Ridge, Quinn, Thorne e Brooke esprimeranno il proprio parere sul provvedimento desiderato da Katie.

E le opinioni del quartetto saranno discordanti.