Questa settimana ad Un posto al sole si apriranno delle nuove interessanti storyline. Diego sarà sempre più ossessionato dalla gelosia e questo potrebbe portarlo a commettere una follia, mentre Eugenio rischierà di essere investito da una misteriosa automobile. Nel frattempo ci verrà svelato che Leonardo nasconde un inquietante segreto e si scoprirà come reagirà Vittorio alle provocazioni di Anita. A seguire le trame e le anticipazioni delle puntate di Upas che saranno trasmesse dal 24 al 28 giugno.

Diego pedina Nicotera

Lunedì 24 giugno, giunto alla conclusione che Eugenio Nicotera sia l'uomo che sta frequentando segretamente Beatrice, Diego deciderà di seguirlo per coglierli in flagrante. Anita riuscirà a mettere in crisi Vittorio e lo bacerà. Nel frattempo Leonardo si presenterà a Palazzo Palladini, pronto ad organizzare un pranzo a sorpresa, ma proprio in quel momento Filippo scoprirà di dover urgentemente lasciare Napoli per raggiungere Londra assieme al padre. Leonardo ne approfitterà per invitare Serena e Irene a fare una gita in barca assieme a lui.

Gita in barca per Serena e Leonardo

Martedì 25 giugno, in assenza di Filippo, lontano da Napoli per lavoro, Serena e la piccola Irene avranno modo di trascorrere una giornata di vacanza in compagnia di Leonardo, ma la piacevole gita - partita sotto i migliori auspici - rischierà di divenire piuttosto sgradevole. Vittorio sarà confuso e non saprà se scegliere Alex o cedere alla continue provocazioni di Anita.

Leonardo nasconde un lato oscuro

Mercoledì 26 giugno, con Elena e Alice lontane da lei, Marina si troverà a dover affrontare un pessimo periodo.

Nonostante Serena abbia avuto un'ottima prima impressione di Leonardo, la Cirillo dovrà presto ricredersi quando scoprirà che l'uomo nasconde un lato oscuro. Nel frattempo arriveranno in Italia i genitori di Nadia e non perderanno l'occasione per rivangare vecchi attriti con Renato.

Diego potrebbe compiere una follia

Giovedì 27 giugno, convinto che che Eugenio sia l’amante di Beatrice, Diego potrebbe fare un gesto folle e pericoloso. Nel frattempo un inquietante personaggio si introdurrà nella villa di Marina e ruberà, da una cornice, una foto della donna.

Michele si incaricherà di far visitare Napoli ai genitori di Nadia, mentre Raffaele ed Otello elaboreranno un piano geniale per far si che Renato Poggi possa ottenere il loro rispetto.

Eugenio molto preoccupato

Venerdì 28 giugno, Eugenio sarà molto turbato a causa dell'auto che avrebbe potuto investirlo e non saprà se sia o meno il caso di avvertire le forze dell'ordine. Nel frattempo Diego deciderà di affrontare finalmente Nicotera per parlargli dei suoi sospetti su Beatrice.

Marina si renderà conto della mancanza di una foto, ma minimizzerà l'accaduto incolpando la sua cameriera, mentre Arturo continuerà ad aggirarsi per casa.