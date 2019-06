Temptation Island non è affatto un programma facile da affrontare. Tra le sei edizioni di cui cinque condotte da Filippo Bisciglia, solamente in tredici sono le coppie riuscite a superare la crisi. Nei due villaggi i fidanzati e le fidanzate con i rispettivi tentatori e tentatrici si trovano a dover affrontare per 21 giorni una situazione davvero particolare. È facile che alcune persone cedano alle avances dei single o viceversa. A distanza di anni dalla prima edizione, nonostante alcune coppie fossero state messe in grande difficoltà, in molti posso dire di avercela fatta.

Tra le varie coppie che hanno superato la prova ci sono Cristian Galella e Tara Gabrieletto. I due dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne, hanno partecipato al reality dell'amore. Proprio a Temptation Island è arrivata la proposta di matrimonio ed oggi i due sono più felici che mai lontano dai riflettori.

Sonia Carbone e Gabriele Caiazzo avevano fatto molto discutere. Gabriele nel suo percorso si era spinto oltre con la single Laura Frongia. Tuttavia al termine del programma i due si sono ritrovati e superate le incompresioni hanno messo su famiglia.

La stessa cosa era avvenuta nel 2015 per Alessandra De Angelis ed Emanuele D'Avanzo. Tuttavia anche per loro è arrivato il lieto con tanto di nozze e due bambini.

Claudia Merli con Dario Lodà e Debora Onorato con Emanuele Cirilli sono usciti indenni dal reality ed oggi entrambe le coppie convivono felicemente insieme. Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo hanno resistito poco tempo a Temptation Island. Dopo essere usciti più uniti che mai sono convolati a nozze, hanno avuto una crisi e l'hanno superata alla grande.

Georgette Polizzi con Davide Tresse, Roberta Mercurio con Flavio Zarella e Camilla Managiapelo con Riccardo Gismondi sono attualmente fidanzati. Mentre nel caso delle prime due coppie presto ci saranno i fiori d'arancio, la seconda coppia ha scelto di non vivere insieme seppur innamoratissima.

Infine, ci sono Mariarita Salino con Luca Lantieri, Giada Giovannelli con Francesco Branco, Andrea Celentano con Raffaella Giudice che sono felicissimi. Oronzo Carinola e Valentina De Biase invece, risulta essere la coppia più amata e seguita di Temptation Island.

I consigli di Filippo Bisciglia

La sesta edizione di Temptation Island sta per aprire i battenti. In occasione dell'esordio del programma cult dell'estate, Filippo Bisciglia si è permesso di dare un consiglio a tutti i telespettatori. Il conduttore che invitato la gente ad uscire di casa, mangiare, bere e divertirsi per poi restare a casa lunedì 24 giugno in modo da poter seguire l'intera puntata. Intanto, tra le anticipazioni della prima puntata i telespettatori sono stati messi al corrente di un evento insolito.

Dopo sole 4 ore una coppia ha deciso di abbandonare il programma. Per capire di chi si tratta, bisogna solo seguire la puntata.