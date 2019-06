Nella puntata andata in onda venerdì 7 giugno, i fan di Un posto al sole hanno potuto assistere a uno degli eventi più attesi degli ultimi mesi. Mariella, stremata dai sensi di colpa, ha finalmente rivelato a Guido che è lui il vero padre di Lollino, lasciando l'uomo letteralmente a bocca aperta. A questo punto Guido deciderà di parlare con il figlio Vittorio e di confrontarsi con Cerruti prima di prendere la definitiva decisione sul futuro della sua relazione con Mariella. Nel frattempo Vittorio dovrà fare i conti con il ritorno di Anita, che potrebbe mettere seriamente in difficoltà il suo rapporto con Alex.

Guido affronta Cerruti

Guido (Germano Bellavia) resterà sconvolto dalle parole di Mariella (Antonella Prisco) e si prenderà del tempo per riflettere attentamente su questa importante rivelazione. L'uomo cercherà di mettere ordine in questa delicata situazione e la sua prima azione sarà condividere la notizia col figlio Vittorio (Amato Alessandro D'Auria). In seguito, Guido deciderà di affrontare la prova più dura, quella di parlare con il suo amico Cerruti, che lo ha tenuto all'oscuro di questa importante notizia per tutto questo tempo.

Mariella (Antonella Prisco), Guido (Germano Bellavia), Cerruti (Cosimo Alberti)

Nonostante abbia scoperto le ripetute menzogne di Cerry, Guido deciderà di chiarirsi con l'uomo per dissipare ogni nube e poter così voltare finalmente pagina. Non sono molto chiari i dettagli di questo scontro, ma è ipotizzabile, che i toni almeno alla fine, risulteranno pacati e amichevoli.

Il futuro di Guido e Mariella

Guido, dopo aver messo ordine in questa situazione decisamente ingarbugliata, deciderà che è arrivato il momento di andare avanti assieme alla sua amata Mariella.

L'uomo sceglierà di gettarsi il passato alle spalle e iniziare finalmente una nuova vita assieme a Mariella e al piccolo Lorenzo. Tutto sembrerà essersi risolto per il meglio anche se resterà una piccola questione in sospeso dato che Assunta (Daria D'antonio) sarà vittima di un equivoco e vedendo i due uomini della sua vita impegnati stabilmente, inizierà a sentirsi improvvisamente troppo sola.

Anita tra Vittorio e Alex

Alex (Maria Maurigi) potrà finalmente coronare il suo sogno e trasferirsi finalmente alla Terrazza tuttavia, dopo questo felice evento, per lei inizieranno diversi problemi.

Innanzitutto la ragazza dovrà fare i conti con la pestifera sorellina Mia, inoltre la Alex avvertirà un certo clima ostile, attorno a lei, tra i condomini della Terrazza e crederà di essere vittima di una sorta di congiura. Ma il problema più grande sarà il ritorno di Anita (Ludovica Bizzaglia) che inizierà a provocare Vittorio, che faticherà non poco a resistere a questa tentazione.