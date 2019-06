Prosegue l'appuntamento settimanale con le repliche della soap opera 'Il paradiso delle signore' rivelatasi un grande successo di questa stagione televisiva e attirando l'attenzione dei milioni di telespettatori italiani. I fan attendono il mese di ottobre per assistere al ritorno della serie con le nuove puntate. Nelle replica di martedì 11 giugno sarà al centro dell'attenzione il personaggio di Nicoletta. La giovane Cattaneo ha intenzione di trovare il giusto equilibrio nella relazione con Riccardo (Enrico Oetiker), nonostante debba fare i conti con gli ostacoli derivanti dalla disapprovazione del padre.

Pubblicità

Pubblicità

La sorella di Federico non riesce a dimenticare la serata romantica trascorsa in compagnia del Guarnieri, il ragazzo di cui è innamorata. La giovane donna dimostra di non voler rinunciare alla relazione con il figlio di Umberto (Roberto Farnesi) e spera di poter continuare il sogno d'amore.

Le preoccupazioni della signora Calligaris

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Clelia, che deve dividersi tra il ruolo di madre e quello di capocommessa al grande magazzino.

Il paradiso delle signore repliche, puntata 11 giugno: Clelia va al convitto di suore

La donna deve fare i conti con una notizia inaspettata che non mancherà di causarle serie preoccupazioni. Quest'ultima avrà un'importante chiacchierata con il dottor Cattaneo, ma la discussione verrà interrotta da un imprevisto che cambierà i piani della donna (Enrica Pintore). La capocommessa deve recarsi al convitto delle suore, dove si accerterà delle condizioni di salute del figlio. Il piccolo Carlo sta male ma la Calligaris ha dovuto anche tenere a bada due clienti pretenziosi, che le hanno sottratto il tempo necessario per dedicarsi al figlio.

Pubblicità

Il dottor Conti in ansia per la Mandelli

Nel frattempo Vittorio (Alessandro Tersigni) non sa in che maniera gestire le tensioni dovute alla sparizione di Andreina (Alice Torriani), della cui persona non sembrano esserci tracce. Il Conti comincia a confidarsi con Marta (Gloria Radulescu), alla quale chiederà un aiuto. Il titolore del Paradiso delle signore ha bisogno di ottenere delle rassicurazioni e, per riuscire nel suo intento, deve recarsi allo chalet dove ha trascorso una vacanza in compagnia della Mandelli.

Questa vicenda finisce per portare a un avvicinamento tra la Guarnieri e il dottor Conti, che lascia in ottime mani il grande magazzino. Nella replica del Paradiso delle Signore in onda l'11 giugno, Vittorio si reca sul luogo in cui dovrebbe trovarsi Andreina (Alice Torriani) ma si rende conto dell'assenza della donna. Infine Vittorio (Alessandro Tersigni) può ritrovare finalmente la serenità dopo aver ricevuto una telefonata dalla Mandelli.