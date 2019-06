Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole”. Nel corso della settimana che andrà dall’8 al 12 luglio, saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno, primo tra tutti la clamorosa decisione di Marina di ospitare a casa sua Arturo dopo aver appreso le sue condizioni. Non mancheranno per la donna anche le tensioni in campo lavorativo, infatti la donna si ritroverà nel bel mezzo degli scontri tra Palladini e Ferri.

Anche Vittorio sarà al centro delle scene a causa della sua continua indecisione in ambito sentimentale. Il ragazzo sarà ossessionato dal pensiero di dover scegliere tra Alex e Anita. Diego faticherà ancora una volta a tenere a bada i suoi sentimenti per Beatrice mentre Franco si ritroverà ancora una volta faccia a faccia con Ciro.

Franco sarà pronto a rivedere Ciro

Filippo e Roberto cercheranno in ogni modo di concludere l’affare con l’imprenditore londinese, ignari del fatto che Alberto Palladini farà di tutto pur di accaparrarsi l’affare ad ogni costo.

Franco si mostrerà pronto a ritornare in palestra consapevole del fatto di poter incontrare Ciro dopo quanto accaduto con sua moglie. Vittorio andrà nuovamente in crisi quando sua madre conoscerà Alex.

Vittorio pur di sfuggire alle asfissianti intromissioni di Assunta, deciderà di proporre ad Alex di partire, ma i suoi pensieri saranno costantemente rivolti ad Anita nonostante i suoi vani tentativi di fuggire da ciò che lo tormenta. Roberto e Filippo inconsapevoli dell’intromissione di Alberto nel loro affare londinese, cominciano a fare progetti sul loro futuro. Franco deciderà di recarsi in palestra e di dare l’addio a Ciro.

Una novità per Marina

La giordano si ritroverà improvvisamente nel bel mezzo delle questioni tra Alberto e Roberto. La donna poi a sorpresa verrà contattata da un operatore della Caritas. Riuscirà a scoprire l’identità dell’uomo misterioso che si aggirava nella sua abitazione? Vittorio dopo quanto vissuto con Anita comincerà ad essere assalito dai sensi di colpa e capirà di dover scegliere una volta per tutte tra Anita e Alex. Otello in crisi e annoiato per la sua vita monotona deciderà di recarsi al comando provocando un notevole fastidio nei suoi ex colleghi Cerruti e Cotugno.

Diego cercherà di riavvicinarsi a Beatrice

Diego incapace di dimenticare la sua ex deciderà di provare a intrattenere con la donna un rapporto amichevole, ma la cosa risulterà tutt’altro che semplice. Sarà poi Raffaele ad accorgersi della forzatura e per questo motivo prenderà una inaspettata decisione. Marina riuscirà ad incontrare l’uomo misterioso che si era introdotto in casa sua e scoprirà che si tratta di un senzatetto. Otello invece si renderà utile salvando un suo amico e ciò farà di lui una star acclamata dal web.

Beatrice su consiglio di Raffaele accetterà di stare per un po’ di tempo lontana da suo figlio, ma la cosa risulterà difficile. Marina deciderà di concedere ad Arturo di trasferirsi in casa sua con l’intento di scoprire qualcosa in più su di lui. Ci riuscirà? Tutti mostreranno la loro felicità per Otello tranne Renato che apprenderà di esser stato considerato dall’uomo come un vecchio malridotto.