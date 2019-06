Continuano gli episodi della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole”. Nel corso della prima settimana di luglio, che andrà dal primo al 5, saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Primo tra tutti la pericolosa vicinanza tra Serena e Leonardo. I due infatti cominceranno a conoscersi meglio tanto da indurre la donna ad attraversare una crisi interiore a causa di una decisione di Filippo che li coinvolgerà.

Anche Marina sarà al centro delle scene, la donna decisa a scoprire cosa sta succedendo in casa sua deciderà di far installare un impianto di videosorveglianza. Angela e Giulia invece avranno qualche discussione al termine della quale la signora Poggi ammetterà di essere in piena crisi sentimentale. Diego invece ossessionato dalla gelosia finirà, grazie all’aiuto di suo padre, per buttarsi sul lavoro pur di allontanare i suoi pensieri dalla Lucenti.

Diego riuscirà a confondere Raffaele circa il coinvolgimento di Eugenio con Beatrice

Diego accecato dalla gelosia, finirà per insinuare anche in Raffaele il dubbio che Eugenio sia l’amante di Beatrice. Mia perennemente presente tra Alex e Vittorio, rischierà di far precipitare la loro stabilità di coppia, lasciando ampio spazio ad Anita. La Falco ne approfitterà? Michele, sempre più preoccupato per le sorti di Domenico, cercherà un modo per tenersi aggiornato sulla sua situazione.

Anita farà un’importante rivelazione al giovane Del Bue

Raffaele capirà che suo figlio Diego è completamente ossessionato da Beatrice e per questo motivo cercherà di aiutare suo figlio a dimenticare la donna. La Falco deciderà di fare una sorprendente rivelazione a Vittorio che potrebbe minare il labile rapporto che il ragazzo sta costruendo con Alex. Michele dopo l’incontro con i genitori di Mimmo si convincerà di voler andare fino in fondo per aiutare il giovane.

Serena e Leonardo si conosceranno meglio

Leonardo e la moglie di Filippo finiranno per trascorrere alcuni momenti insieme e ciò sarà l’occasione che li spingerà a conoscersi meglio. Sarà proprio nel corso di questo tempo che la donna farà delle scoperte spiazzanti su di lui. Diego grazie ai discorsi di suo padre, si renderà conto di aver sbagliato a rincorrere Beatrice e per questo motivo deciderà di concentrarsi solo sul lavoro. Proprio in quel momento però la donna si mostrerà parecchio insoddisfatta per l’andamento della sua vita sentimentale e per la sua storia clandestina con l’avvocato Leone. Guido riuscirà finalmente a godersi la sua famiglia e a partire per le vacanze con Mariella e Lorenzo.

Marina riconoscerà l’uomo misterioso

Marina Giordano certa della presenza all’interno della sua villa, farà installare un impianto di sorveglianza grazie al quale scorgerà un uomo aggirarsi per la sua casa. Grazie ai video la donna capirà di chi si tratta. Chi sarà quell’uomo misterioso? Leonardo, preoccupato dal fatto che ormai Serena ha capito le sue intenzioni, cercherà in ogni modo di farsi perdonare. Ci riuscirà? Salvatore, solo dopo la partenza di Mariella, riceverà un interessante invito a cena.

Filippo invece deciderà di fare una proposta molto importante a Leonardo, ma col suo gesto e ignaro di quanto accaduto, finirà per mettere in crisi sua moglie. Angela e Giulia si renderanno protagoniste di un battibecco al termine del quale la signora poggi ammetterà di essere giunta ad una vera e propria crisi in merito alla sua situazione sentimentale.