Nuovo spazio dedicato ad Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra, che colleziona ascolti sempre più alti sulle reti Mediaset. Nelle prossime puntate, precisamente nella numero 2020 della telenovela, i telespettatori dovranno salutare Fe. L'amata di Mauricio, infatti, sarà costretta a fuggire in America in seguito alle ritorsioni di Faustino.

Il Segreto: l'arrivo di Faustino

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate in programma nelle prossime settimane su Canale 5, si soffermano sull'uscita di scena di Fe.

La Perez, infatti, sarà costretta ad abbandonare il borgo in seguito all'arrivo di Faustino. Proprio quest'ultimo chiederà alla simpatica rossa la restituzione dei soldi che avrebbe estorto a Don Vicente durante la sua permanenza nel lupanare. Ad un certo punto, Mauricio (Mario Zorilla) deciderà di intervenire per salvaguardare la sua amata da possibili vendette.

Anticipazioni Il Segreto: Fe finge la morte

In seguito, Faustino pretenderà che Fe (Marta Tomasa) sia presente nel bosco al momento dello scambio.

Qui il prestanome non esiterà a puntarle un'arma da fuoco in pieno petto, ferendola in modo grave. Poi si darà alla fuga. Dall'altro canto, Mauricio trasporterà la sua amata al dispensario dove il dottor Alvaro salverà la vita alla Perez dopo un lungo e delicato intervento chirurgico. Ma ecco il colpo di scena: il capomastro pretenderà che il medico firmi un finto documento di morte, per evitare che il forestiero tenti di portare a termine il suo piano nei confronti della donna.

Mauricio ricatta Donna Francisca

Stando alle trame de Il Segreto, si evince che Mauricio informerà tutta Puente Viejo del decesso di Fe. Inoltre organizzerà la veglia funebre della simpatica rossa in modo frettoloso. A tal proposito, spiegherà alla Perez che sarà costretta a partire per l'America per stare vicino a Rosario e Prado. Per tale ragione il Goody chiederà l'aiuto economico all'Ulloa per organizzare il viaggio in transatlantico dell'amata, che alla fine gli chiederà di seguirla nel suo sogno americano.

Il vecchio locandiere, a questo punto, chiederà alla moglie di aiutare la sua ex serva a fuggire, sebbene invano. Di conseguenza, Mauricio adirato darà un ultimatum a Donna Francisca (Maria Bouzas): lui resterà a Puente Viejo a patto che aiuti la Perez.

L'uscita di scena della Perez

Nonostante il grande affetto per Fe, Mauricio dovrà accettare di restare fedele alla Montenegro. La simpatica rossa capirà solo una volta salita in auto che il suo omaccione non sarebbe andato con lei.

Infine la Perez con le lacrime agli occhi si congederà a lui e da tutto Puente Viejo. Con questa scena straziante, si concluderà l'avventura dell'attrice Marta Tomasa Worner sul set dello sceneggiato iberico.