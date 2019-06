Fabio Colloricchio è uno degli ex tronisti di Uomini e Donne che attualmente sta partecipando al reality Supervivientes, la versione iberica dell'Isola dei Famosi. Il ragazzo sta facendo parecchio discutere all'interno del gioco per via della sua relazione con Violeta Mangrinan. I due hanno consumato un vero e proprio rapporto davanti alle telecamere del programma, scatenando alcune polemiche sia in Italia che in Spagna. Il video che li ritrae è infatti circolato in diverse pagine web.

I due però si sono dovuti separare, dato che Violeta ha dovuto abbandonare il reality negli scorsi giorni per problemi di salute, lasciando da 'solo' Fabio. Alcune ore fa, il ragazzo si è lussato la spalla mentre era alle prese con un gioco.

Colloricchio si lussa una spalla a Supervivientes

Nonostante l'abbandono del gioco da parte della nuova fiamma di Colloricchio, l'ex tronista di Uomini e Donne sta continuando a prendere parte al reality con grande entusiasmo e voglia di fare.

Nelle scorse ore i ragazzi rimasti sull'isola erano alle prese con una prova ricompensa, quando Fabio si è fatto male ad una spalla. Ad infortunarsi è stata anche la compagna d'avventure Colate, che ha avuto problemi ad una costola.

I ragazzi stavano trasportando una ruota gigante all'interno di un circuito prestabilito, quando quest'ultima perdendo l'equilibrio è caduta su Colloricchio e Colate. I medici sono prontamente intervenuti fornendo a Fabio una fasciatura di supporto per la spalla. Il ragazzo comunque dovrà effettuare i dovuti raggi, per capire meglio i danni provocati.

L'ex tronista di U&D parla male di Nicole Mazzocato

In Italia, i fan del programma Uomini e Donne non hanno per niente apprezzato le rivelazioni di Fabio sulla sua ex Nicole. Il ragazzo infatti, durante il suo percorso all'interno di Supervivientes ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sua precedente relazione. Colloricchio ha dichiarato con la Mazzocato ha vissuto 4 anni d'inferno e che addirittura lei lo ha tradito.Secondo quanto da lui riferito, il tradimento lo ha perdonato ma poi il rapporto non è stato più lo stesso.

L'ex tronista di Uomini e Donne ha asserito anche che Violeta è molto più bella di Nicole, la quale senza trucco perderebbe molto del suo fascino. La diretta interessata ha voluto prendere le distanze da quanto riferito dall'uomo, minacciando di prendere provvedimenti legali qualora quest'ultimo continuasse a parlare di lei. L'ex corteggiatrice ha riferito di non sapere perché Fabio stia parlando in questa maniera all'interno del reality, dato che prima di partire i due si erano salutati ed erano rimasti in ottimi rapporti.