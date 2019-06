Il ritorno di Veronica Mars, il 26 luglio sulla piattaforma Hulu, potrebbe non essere l'ultima volta per il personaggio interpretato da Kristen Bell. Il creatore Rob Thomas, in occasione del festival texano ATX Television di Austin, ha parlato dei nuovi otto episodi della serie e ha lasciato intendere che potrebbero non mettere la parola 'fine' alle vicende di Veronica e degli altri abitanti di Neptune. Thomas si è mostrato sempre entusiasta all'idea che il personaggio a cui ha dato vita nel 2004 potesse continuare a raccontarsi al pubblico.

Pubblicità

Pubblicità

Specialmente adesso, l'autore potrebbe avere più tempo da dedicare alle avventure di Veronica, considerato che ha concluso la lavorazione di iZombie. Anche Kristen Bell, che dà voce e corpo all'investigatrice di Neptune, potrebbe essere più disponibile a nuovi progetti sulla serie, visto che i suoi impegni con 'The Good Place' sono quasi al capolinea. La serie, infatti, è giunta al rinnovo della quarta ed ultima stagione. In ogni caso, per quanto riguarda Veronica Mars, sarà l'accoglienza del pubblico il 26 luglio ad influenzare la decisione di continuare o meno la serie.

Veronica Mars più riflessiva nei nuovi episodi che potrebbero non essere gli ultimi della serie

Trama dei nuovi episodi di Veronica Mars

La nuova stagione della serie sarà un pò più 'dark' delle precedenti e mostrerà una Veronica più matura, alle prese con decisioni importanti che riguarderanno la sua vita sentimentale e professionale. Le indagini di Veronica inizieranno quando verrà ingaggiata dai genitori di uno studente ucciso durante le vacanze di primavera. La Mars Investigation si troverà davanti una serie di sconvolgimenti che colpiranno Neptune durante lo 'Spring Break'.

Pubblicità

La cittadina sarà minacciata da violente esplosioni frutto di una mente criminale che Veronica dovrà assicurare alla giustizia. Il mistero coinvolgerà le classi più ricche che cercheranno di ostacolare i 'divertimenti primaverili' allontanando i turisti dalla città. Così facendo, però, pregiudicheranno le classi meno abbienti che, di solito, in questo periodo dell'anno, guadagnano di più. Si tratterà di un'unica storyline orizzontale che si svilupperà nell'arco di otto episodi.

Una Veronica Mars più matura negli episodi in streaming il 26 luglio

La quarta stagione di Veronica Mars sarà composta da otto episodi disponibili in streaming su Hulu dal 26 luglio. Si tratterà del passaggio definitivo all’età adulta e alle responsabilità che comporta. Si vedrà, infatti, la giovane protagonista alle prese con delle decisioni importanti che le faranno fare un passo avanti anche nella vita privata. Ci sarà una Veronica più riflessiva a difendere la sua città, un'adulta che ha fatto tesoro delle esperienze passate e affronta la vita con maggiore responsabilità.