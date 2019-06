La sedicesima edizione del Grande Fratello è terminata ieri sera con la vittoria di Martina Nasoni. La ragazza ha conquistato tutti con la sua spontaneità e ha battuto Enrico in finalissima.

Chi è la vincitrice del Grande Fratello 16

Martina Nasoni è stata soprannominata "La ragazza dal cuore di latta" perché ha ispirato Irama che ha voluto dedicare a lei la canzone che ha portato a Sanremo. Quando aveva 12 anni, infatti, ha dovuto sottoporsi a un intervento per installare un impianto pacemaker a causa della sua patologia cardiaca congenita.

Questa esperienza è stata molto difficile per lei, ma l'ha resa anche molto forte.

Martina adesso fa la modella e ha colpito il pubblico soprattutto per la sua simpatia e genuinità. All'interno della casa si è innamorata di Daniele, ma tra i due non è nata una vera e propria relazione. Il ragazzo, molto tormentato da un passato che non ha mai voluto spiegare chiaramente, ha sempre sostenuto di non voler far soffrire nessuno. Lei non ha mai mollato, ma alla fine non è riuscita a conquistarlo fino in fondo.

Martina Nasoni vincitrice del Grande Fratello 16

Tra loro ci sono stati molti conflitti, dovuti anche alla gelosia e a qualche parola di troppo. L'affetto tra i due non è mai stato messo in discussione: ieri la ragazza ha confessato di avere molti rimpianti a riguardo e che forse se avessero avuto un comportamento diverso la storia sarebbe decollata. Martina ha deciso di portare con sé un cuore di stagnola che Daniele le aveva regalato tempo fa. Forse, una volta fuori, potranno iniziare un nuovo rapporto.

Un'edizione scoppiettante

Questa edizione del Grande Fratello è stata caratterizzata da violente discussioni, polemiche, querele e qualche storia d'amore, ma alla fine ha vinto la spontaneità di Martina.

Protagonista indiscussa di questa edizione è stata soprattutto Francesca De André che sicuramente è la concorrente che più ha fatto parlare di sé. Prima la querela del padre ed il suo difficile e mai superato rapporto conflittuale con lui, poi il suo fidanzamento con Giorgio, un ragazzo che l'aspettava fuori ma che l'ha tradita e infine la sua storia all'interno della casa di Cinecittà con Gennaro, da sempre attratto da lei.

Molte sono state le discussioni con Malgioglio riguardo il suo comportamento eccessivo che ha diviso i telespettatori in due nette fazioni: chi l'ha amata e chi l'ha odiata. Certamente non è stata una concorrente in sordina, ma alla fine non ce l'ha fatta: è stata battuta al televoto da Enrico.

La finalissima ha visto scontrarsi Enrico e Martina: i due ragazzi più semplici della casa. Lui vive a Bassano Del Grappa e lavora con la famiglia nei negozi di pelletterie.

Un ragazzo genuino, simpatico, che ha fatto molto sorridere e non ha sollevato polemiche così come Martina. All'ultimo televoto, però, il pubblico ha preferito la dolcezza della ragazza dal cuore di latta.