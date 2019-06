Il 4 luglio si avvicina ed è sempre più sottile la distanza che separa gli spettatori dalla nuova stagione di Stranger Things. Tra meno di un mese su Netflix verranno pubblicati gli inediti otto episodi della terza stagione. La serie rivelazione del 2016 sarà ambientata nell'estate del 1985 e mostrerà Hawkins 'illuminata' dal sole, mettendo da parte, per il momento, l'oscurità del Sottosopra. Sfortunatamente per i giovani protagonisti, si tratta solo di apparenza perchè i mostri non sono scomparsi, anzi, ci saranno nuove minacce da affrontare.

Netflix ha diffuso in rete il nuovo poster promozionale della terza stagione e i commenti e le speculazioni in rete si sono triplicati. Più si avvicina il debutto della terza stagione e più si avvicendano su internet anticipazioni, ma soprattutto teorie su chi sarà il nuovo nemico dei ragazzi e su cosa, questa volta, terrorizzerà la cittadina di Hawkins. Una delle teorie principali riguarda Billy Hargrove, il fratellastro di Max, introdotto nella seconda stagione come personaggio di contorno.

Stranger Things 3 - poster e teorie su Billy

Nei nuovi episodi, stando alle dichiarazioni dei fratelli Duffer, il giovane dovrebbe ricoprire un ruolo più importante e ciò ha portato i fan a teorizzare sul web una possibile trasformazione di Billy nel nuovo villain di Stranger Things 3.

Una prima teoria sul villain di Stranger Things 3: Billy potrebbe essere stato infettato

Una delle teorie che circolano su internet riguarda le minacce che dovranno affrontare Undici e compagni, in particolare uno dei villain, che secondo molti potrebbe essere Billy Hargrove.

Vediamo gli indizi che hanno spinto a pensare che il fratellastro di Max potrebbe diventare uno dei nemici dei ragazzi di Hawkins:

1. Il video promozionale di Stranger Things 3 con protagonista Dacre Montgomery nei panni di Billy Hargrove, il ragazzo poco affidabile e violento della seconda stagione: perchè diffondere un primo video con un personaggio finora marginale?

2. Le dichiarazioni rilasciate dai creatori della serie, Ross e Matt Duffer: 'Billy avrà un ruolo più importante nella terza stagione'.

3. Il primo trailer della terza stagione: si vede una ferita infetta sul braccio del ragazzo - che potrebbe essere un 'marchio' del Demogorgone - e le vene di colore nero nei suoi occhi.

4. La presenza dei topi nel primo teaser: potrebbero essere usati come 'mezzo' per infettare gli abitanti di Hawkins. E se Billy venisse contagiato proprio da un topolino?

5. I titoli di alcuni episodi: 'The Mall Rats' (i topi del centro commerciale), 'The Bite' (il morso) potrebbero essere una conferma della teoria sui morsi dei topi infetti

Nel nuovo poster di Stranger Things 3 un possibile ulteriore indizio: Billy nel Sottosopra

Anche il poster diffuso da Netflix, secondo i più attenti osservatori, conterrebbe un ulteriore indizio.

6. Il poster di Stranger Things 3: in basso a destra si trova Billy Hargrove davanti ad un misterioso centro siderurgico e l'immagine ha i colori del Sottosopra.

Non resta che attendere nuovi indizi e teorie che non tarderanno a diffondersi e, si presume, numerose da oggi al debutto della terza inedita stagione.