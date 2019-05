Quest'anno il 4 luglio non sarà soltanto il giorno dell'Indipendenza, ma sarà anche un giorno importante per i milioni di fan di Stranger Things: il 4 luglio, infatti, è la data ufficiale in cui sarà pubblicata in streaming su Netflix la terza stagione della serie ideata da Matt e Ross Duffer.

Pubblicità

Pubblicità

I giovani protagonisti, che ritroveremo adolescenti nell'estate dell'85, avranno nuovamente a che fare con il Sottosopra e con un nemico ancora più terrificante. Secondo le dichiarazioni rilasciate in un'intervista a Collider da David Harbour, che interpreta lo sceriffo Hopper, la terza stagione della serie si ispira maggiormente ai film di Steven Spielberg.

Stranger Things 3 su Netflix dal 4 luglio: David Harbour parla della stagione ispirata a Steven Spielberg

Il giorno dell'uscita di Stranger Things 3 si avvicina.

Stranger Things 3 su Netflix il 4 luglio: si ispirerà a Spielberg

Sempre meno giorni separano il pubblico dai nuovi episodi della serie rivelazione del 2016, che saranno otto, come nella prima stagione. Il 4 luglio i fan assisteranno alle nuove avventure di Undici, Mike, Dustin, Joyce e di tutti gli altri personaggi che continueranno a difendere la loro cittadina dalle minacce provenienti dal Sottosopra. La produzione sta cercando di mantenere segrete molte informazioni riguardanti la trama per tenere alta la curiosità degli spettatori e creare una suspense degna di Stranger Things, ma di tanto in tanto si coglie qualcosa dalle interviste rilasciate da attori e registi.

Pubblicità

A proposito dei nuovi episodi sono arrivate alcune anticipazioni direttamente da uno dei personaggi 'adulti' della serie: David Harbour, l'interprete dello sceriffo Jim Hopper. L'attore è stato ospite al MCM Comic-Con e ha parlato di Stranger Things 3 soffermandosi sul finale di stagione che, per dirlo a parole sue, sarà "inaspettato e molto commovente". Ha aggiunto poi che sarà maggiormente esplorato il suo rapporto con Undici. Il legame padre-figlia sarà un po' più complesso, perchè la ragazzina è un adolescente e l'uomo si troverà in difficoltà a gestire la situazione, specialmente quando si renderà conto che Undici è cresciuta.

In un'intervista rilasciata a Collider Harbour ha definito questa nuova stagione "molto in linea con lo stile di Spielberg" e maggiormente ispirata ai film del celebre regista.

Netflix pubblicherà il 4 luglio la terza stagione di Stranger Things, ambientata nell'estate del 1985

L'uscita in streaming su Netflix di Stranger Things 3 è stata fissata per il 4. Ci saranno tutti i protagonisti delle stagioni precedenti: Undici (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Lucas (Caleb McLaughlin), Max (Sadie Sink), Dustin (Gaten Matarazzo), Will (Noah Schnapp), Billy (Dacre Montgomery), Jonathan (Charlie Heaton), Nancy (Natalia Dyer), Steve (Joe Keery), Joyce (Winona Ryder) e Jim (David Harbour).

Pubblicità

Al cast si aggiungeranno nella nuova stagione le new entry Maya Hawke e Cary Elwes.