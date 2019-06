Martina Nasoni è la vincitrice della sedicesima edizione del Grande Fratello, che ha chiuso definitivamente i battenti ieri 10 giugno. Con una serie di sorprese, in primis l'entrata nella Casa di Bobby Solo insieme alla figlia Veronica Satti, si sono spente le luci del controverso Reality Show, che comunque è riuscito a macinare ottimi ascolti nonostante le non rosee aspettative. Uno dopo l'altro i concorrenti sono stati eliminati, fino ad arrivare alla proclamazione del titolo avvenuta in studio mentre, per la prima volta nella storia del programma, Barbara d'Urso si trovava all'interno della Casa.

Ampio spazio, per l'ennesima volta, è stato dedicato a Francesca De Andrè, protagonista di un lungo confronto con Taylor Mega prima dell'eliminazione. E proprio questa preferenza, a discapito di altri concorrenti del reality show, ha scatenato forti polemiche nei social network anche durante la finalissima.

Lo scontro decisivo tra Martina ed Enrico

Erano sette i concorrenti approdati all'ultima puntata del Grande Fratello 16, tre dei quali si trovavano già in nomination.

Grande Fratello 16: la vincitrice è Martina Nasoni

La prima eliminata è stata Erica Piamonte, seguita a breve distanza da Francesca De Andrè. L'uscita di scena di quest'ultima è stata acclamata dal pubblico da Casa, che per la grande maggioranza si è schierato contro la concorrente più controversa di questa edizione. È stata poi la volta di Gennaro Lillio che, dato tra i papabili vincitori fino a qualche settimana fa, è scaduto nelle preferenze dei telespettatori proprio per il suo rapporto con la De Andrè.

Archiviata anche l'avventura televisiva del napoletano, hanno dato l'addio al programma Daniele Dal Moro e Gianmarco Onestini. La gara si è conclusa in studio tra Enrico Contarin e Martina Nasoni. Ad avere la meglio è stata quest'ultima, la "ragazza col cuore di latta" cantata da Irama nella canzone da lui presentata al Festival di Sanremo.

Continuano le polemiche nei social network

Anche la finale del Grande Fratello 16 ha riservato diverse critiche nei social network, soprattutto per l'ampio spazio dedicato a Francesca De Andrè a discapito dei colleghi.

Se ad alcuni di essi sono stati concessi solo pochi minuti per le sorprese dei propri cari, la nipote di Faber è stata protagonista di un lunga parte iniziale nella quale si è scontrata con Taylor Mega. È stata poi la volta dell'aggiornamento sui movimenti dell'ex fidanzato Giorgio, del rapporto con Gennaro e successivamente dello scontro con Mila Suarez e Cristiano Malgioglio. Tale preferenza è diventata l'oggetto di polemiche nei social network, dove i fan hanno accusato Barbara d' Urso di favoritismo, dicendosi poi felici per l'eliminazione della gieffina.

Non è, invece, stato polemico Matteo Salvini che in serata ha riservato un tweet al reality show scrivendo: " E anche quest’anno è andata! Il Grande Fratello come la Serie A: come si può stare senza per tutti questi mesi??"