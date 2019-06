È sceso il sipario sulla stagione 2018-19 di Uomini e donne che ieri 31 maggio ha chiuso i battenti con la scelta di Giulia Cavaglià. E mentre il pubblico del programma si interroga sui nomi dei prossimi tronisti, che potrebbero essere scelti tra i corteggiatori "delusi", l'attenzione si sposta inevitabilmente sulla prossima fatica targata Maria De Filippi. Fra pochi giorni cominceranno in Sardegna le riprese di Temptation Island, uno dei programmi di maggiore successo delle ultime estati di Canale 5.

In esso alcune coppie note e non famose si metteranno alla prova, cercando di capire se potrà esserci futuro nel loro rapporto. Proprio nella puntata di U&D trasmessa ieri, Maria De Filippi ha lanciato uno scoop che ha fatto sussultare Tina Cipollari oltre che il pubblico da casa: in Sardegna potrebbe approdare niente meno che Gemma Galgani insieme al cavaliere Mario.

La dichiarazione di Maria De Filippi potrebbe essere uno scherzo

Nelle battute finali della puntata di Uomini e donne del 31 maggio, Maria De Filippi si è rivolta a Tina Cipollari dicendole che questa estate Gemma Galgani andrà in vacanza in Sardegna.

Uomini e donne: Gemma Galgani potrebbe approdare a Temptation Island

L'opinionista ha ribattuto dicendo di esserne felice, dato che lei ha in programma di recarsi in Sicilia, ma a questo punto la conduttrice ha rimarcato: "Ma non lo sai che Gemma partecipa a Temptation Island?" Tina ha poi chiesto se si recherà insieme a Mario, il cavaliere frequentato dalla Galgani nelle recenti puntate del Trono Over: "Ma con chi? Con l'ultimo?" A questo punto Maria ha lasciato il dubbio, accennando un sorriso e interrogandosi sulla possibilità che si tratti solo di uno scherzo.

Ma lo sarà davvero? Dopo questo scoop, lanciato dalla stessa De Filippi, il pubblico ha cominciato davvero ad interrogarsi sull'ipotesi che Gemma possa prendere parte al reality estivo, anche se con un uomo da lei frequentato solo per qualche settimana.

Uomini e donne: l'appuntamento sotto la Mole Antonelliana

Le ultime puntate del Trono Over di Uomini e donne hanno sancito una promettente conoscenza tra Gemma e Mario. La coppia è uscita insieme, scambiandosi alcuni baci a stampo, ed esprimendo positive opinioni l'una nei confronti dell'altro.

Lui si è presentato in studio con delle orchidee per la dama e la coppia ha annunciato di volersi dare appuntamento sotto la Mole Antonelliana, luogo perfetto per il primo bacio appassionato. Dopo questi ultimi aggiornamenti, però, di loro non si è più saputo nulla. La stagione del dating show si è ufficialmente conclusa e i telespettatori dovranno attendere ulteriori aggiornamenti sui social network o sul tabloid "Uomini e donne Magazine". Nel caso in cui questa frequentazione fosse continuata, però, la partecipazione a Temptation Island non sarebbe affatto da escludere.