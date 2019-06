La scelta di Angela Nasti, avvenuta nella puntata di mercoledì 29 maggio, ha sorpreso i telespettatori di Uomini e donne. Luca Daffrè era dato come grande favorito, soprattutto dopo che lei era andata a riprenderlo a Milano, mentre su Alessio Campoli avrebbero scommesso davvero in pochissimi. Alla fine, però, l'ex single di Temptation Island ha ricevuto un 'no' mentre Alessio ha potuto baciare la tronista sotto la tradizionale cascata di petali rossi.

Solo il tempo dirà se il loro rapporto sarà destinato a funzionare, ma nel frattempo continuano a rimbalzare sul web i sospetti di un possibile accordo tra la neo-coppia. Sono tante le coincidenze che hanno fatto storcere il naso ai fan del dating show, lasciando presagire che i due si conoscessero già prima del loro incontro in televisione. E per mettere a tacere qualsiasi sospetto, è intervenuta persino Raffaella Mennoia affidandosi al profilo Instagram.

Uomini e donne: sospetti sul possibile accordo tra Angela e Alessio

Dubbi su Angela e Alessio: le tante coincidenze

Se Manuel Galiano e Giulia Cavaglià non avevano mai negato di essersi già conosciuti in passato, ben diverso è il caso di Angela Nasti e del suo neo-fidanzato Alessio Campoli. Ma dopo la scelta a Uomini e donne, qualche fan ha notato degli strani movimenti nei social network che hanno scatenato le voci di un possibile accordo tra loro. I due si conoscevano già? Il profilo Instagram "VeryInutilPeople" ha fatto notare che Alessio e Angela già si seguono da diverso tempo, tanto che lei ha già messo un like ad una foto (abbastanza datata) dell'ex corteggiatore.

Non solo: i due avrebbero una conoscenza in comune che, dopo la scelta, ha commentato l'accaduto scrivendo delle parole abbastanza sorprendenti ovvero "amici miei". Ad aggiungere sospetti ai sospetti arriva anche una foto in cui Alessio si trova in compagnia del fidanzato di Chiara Nasti, sorella di Angela, e lo stesso tatuaggio che la coppia ha sul braccio (persino nel medesimo punto).

Raffaella Mennoia smentisce il complotto

I sospetti su Angela Nasti e Alessio Campoli hanno scatenato un gran chiacchiericcio tra i telespettatori di Uomini e donne, ancora scossi e sospettosi dopo il caso "Sara Affi Fella".

Sulla questione ha deciso di intervenire Raffaella Mennoia, autrice del programma di Canale 5, smentendo categoricamente la possibilità che tra i due neo-fidanzati ci sia un accordo pre-scelta. Affidandosi ad una Instagram Story, la collaboratrice di Maria De Filippi ha cercato di fugare ogni dubbio, dichiarando che gli indizi notati da "VeryInutilPeople" sarebbero solo delle semplici coincidenze. La Mennoia ha quindi ulteriormente sottolineato che Angela e Alessio si sono incontrati per la prima volta all'interno del programma.