Non c'è pace per la coppia formata da Mauro Icardi e Wanda Nara. Infatti, se da un lato si parla ormai ogni giorno di loro soprattutto in merito al futuro professionale dell'attaccante argentino, che sembra sempre più lontano dall'Inter; dall'altro qualche giorno fa diverse riviste di Gossip hanno pubblicato delle foto che ritraevano il bomber in compagnia di una misteriosa mora e senza l'immancabile consorte-manager al suo fianco. In un battibaleno era stato avanzato il sospetto che l'ex capitano nerazzurro potesse aver tradito la moglie, "costringendo" di fatto quest'ultima a intervenire per smentire e zittire tutte queste voci e, al contempo, per attaccare quella parte di stampa scandalistica che spesso sembra avere la tendenza a far circolare delle indiscrezioni fasulle, pur sapendo che la verità risiede altrove.

Pubblicità

Pubblicità

Wanda Nara, in vacanza in Giappone con il celebre marito, ha affidato la sua smentita ufficiale ad una serie di Instagram Stories. Questa volta, più che in qualità di procuratrice, è intervenuta come moglie di Mauro Icardi, pubblicando innanzitutto le pagine dei magazine che hanno mostrato le immagini del centravanti sudamericano insieme ad una non meglio identificata donna mora, alimentando dei sospetti sulla fedeltà del 26enne di Rosario, e poi spiegando innanzitutto che, in realtà, si tratta di una cara amica di famiglia che, tutto ad un tratto, insieme al marito e ai figli si sono ritrovati al centro di chiacchiere da gossip "senza essere famosi".

Pubblicità

Wanda Nara punta il dito contro la stampa

A questo punto, dopo aver chiarito che non c'è stato alcun tradimento verso di lei da parte di Mauro Icardi, Wanda Nara si è lanciata in un lungo attacco contro una parte della stampa. La bionda 32enne, infatti, ha consigliato innanzitutto prudenza quando si fa informazione, sottolineando con forza che "i giornalisti hanno l'obbligo di informare con la verità", soprattutto quando chiamano in causa delle famiglie che di certo non sono composte da personaggi pubblici (come quella della sua amica tacciata di essere "l'amante" di Icardi).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Proseguendo nel suo sfogo su Instagram, la moglie-manager del centravanti interista ha ricordato che il problema, in questo caso, non riguarda tanto lei né il coniuge, abituati a leggere dichiarazioni inventate di sana pianta o fatti che si discostano completamente dalla realtà, ma soprattutto quella frangia della stampa che, nonostante sia al corrente della verità, preferisce comunque "vendere una bugia" pur sapendo di andare a causare dei danni o di "speculare su notizie".

Insomma, in attesa di chiarire il destino professionale di Mauro Icardi, almeno per quanto concerne la vita familiare sembra ormai tutto chiarito: la celebre coppia è più unita che mai e non vi è alcun dubbio sulla fedeltà del centravanti argentino nei confronti della moglie.