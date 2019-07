Adriana Volpe in seguito alla decisione da parte dei vertici Rai che ha portato alla chiusura di Mezzogiorno in famiglia, il programma da lei condotto, ha attaccato duramente Carlo Freccero, direttore di Rai 2. La conduttrice, senza alcun pelo sulla lingua, si è sfogata e ne ha avuto per tutti. Dopo avere parlato dello stipendio di Enrico Lucci, la bella presentatrice ha puntato il dito contro gli scarsi ascolti Rai degli ultimi tempi. L'ex modella, a Panorama che l'ha intervistata ne ha dette delle belle.

Pubblicità

Pubblicità

Adriana Volpe non le manda a dire a nessuno

Dal settimanale Panorama spunta un'intevista alla ex modella e conduttrice Adriana Volpe che rivela il suo stato attuale e il motivo delle proteste. Ella racconta la sua carriera in Rai. Prima era impegnata quotidianamente, in seguito solo nei week end. Il suo stipendio ha quindi subito molte decurtazioni. Ora infine la bionda conduttrice ha assistito alla chiusura del suo programma. Mezzogiorno in famiglia aveva ottenuto notevoli picchi di ascolto a un costo relativamente basso.

Pubblicità

"Con una puntata di Realiti, il programma di Enrico Lucci, sostiene la Volpe, si possono produrre venti puntate di Mezzogiorno in famiglia".

Ecco un primo attacco sufficientemente duro all'emittente nazionale da parte di Adriana che torna poi su quanto è successo con Giancarlo Magalli. Quest'ultimo sembra avere offeso la bionda conduttrice. Questo durante tutti i due anni in cui hanno lavorato insieme alla Rai.

Adriana allontanata da I fatti vostri

Adriana Volpe è finita in Tribunale e ha dovuto lasciare I fatti Vostri, dopo l'umiliazione alla sua persona e alla sua professionalità.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

L'azienda non ha speso nemmeno un attimo per riportare alla normalità la disputa avvenuta. Grazie a questa Magalli ora dovrà rispondere alla denuncia fatta dalla collega. Adriana è rimasta fuori dai palinsesti, mentre all'epoca proprio Freccero, secondo quanto, ha riportato la showgirl, ha espresso il dispiacere per il fatto che sia stata allontanata dal programma.

L'ultimo sfogo su Instagram è stato probabilmente quello che ha fatto traboccare il vaso.

La showgirl ha infatti scritto che probabilmente è stata allontanata dalla Rai per avere denunciato e fatto valere i suoi diritti. Di certo stare zitti può arrecare meno danni. È seguita infatti una lettera in cui l’azienda televisiva nazionale ha richiamato Adriana Volpe, il futuro alla Rai è di certo poco roseo.

I Palinsesti Rai usciranno la prossima settimana. Sarà davvero un caso che Adriana Volpe rilasci queste interviste ora, proprio poco prima della loro uscita, rischiando di restare fuori anche con altri eventuali programmi?