Cosa vedremo sulle reti Rai nel corso della prossima stagione televisiva autunnale? È questa la domanda che si pongono i tantissimi spettatori, curiosi di scoprire quelle che saranno le novità proposte da mamma Rai a partire dal mese di settembre 2019. Una nuova stagione che si preannuncia ricca di appuntamenti in prima serata, ma anche di ritorni importanti come nel caso di Fiorello che sarà protagonista di uno show sulla rete ammiraglia Rai.

I palinsesti Rai della prossima stagione tv: fuori la Clerici

Le anticipazioni sui palinsesti Rai della stagione autunnale 2019, infatti, rivelano che Fiorello diventerà il volto del sito web RaiPlay, dove condurrà uno show tutto suo e successivamente da novembre in poi approderà anche su Rai 1, nella fascia oraria dell'access prime time con un programma che durerà 15 minuti e che andrà in onda prima de I Soliti Ignoti.

Pubblicità

Pubblicità

Sempre in prime time tornerà Carlo Conti con una rinnovata edizione di Tale e Quale show, che verrà trasmesso sempre di venerdì sera dopodiché verso novembre ci sarà spazio per un nuovo show condotto da Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada. Il sabato sera autunnale di Rai 1, invece, verrà affidato a delle serate musicali speciali dedicate a personaggi illustri, poi da ottobre ritornerà Alberto Angela con una nuova edizione di Ulisse - Il piacere della scoperta che dovrà vedersela contro la temuta concorrenza di Tu si que vales in onda su Canale 5.

Pubblicità

Nella prossima stagione autunnale, invece, non ci sarà spazio per Antonella Clerici: la conduttrice, che lo scorso anno ha lasciato la conduzione quotidiana de La prova del cuoco, non tornerà in prime time dal prossimo settembre. Al momento, infatti, non sono previsti nuovi programmi per lei e si vocifera che il talent show Sanremo Young sarebbe stato 'cassato' dalla Tv di Stato.

Situazione differente, invece, per Mara Venier: le anticipazioni sui palinsesti Rai rivelano che la conduttrice veneta sarà impegnata nuovamente al timone di una nuova stagione di Domenica In e poi da dicembre approderà anche in prime time con un people show incentrato sugli incontri tra persone.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Festival Sanremo

Stefano De Martino star del palinsesto di Rai 2

Capitolo Festival di Sanremo 2019: il candidato in pole position continua ad essere Amadeus, ma nelle ultime ore si è parlato anche di Alessandro Cattelan, il quale in una recente intervista ha ammesso che gli è stata fatta la proposta.

Stefano De Martino, invece, sarà il mattatore di Rai 2 del prossimo anno: il ballerino sarà al timone di Stasera tutto è possibile e poi lo ritroveremo anche alla guida di Made in Sud e di un nuovo dating show.

Su Raitre, invece, confermatissima Federica Sciarelli al timone di Chi l'ha visto.