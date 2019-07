Al Bano Carrisi durante una recente intervista ha lanciato una sorta di appello alla Rai.

Da qualche mese a questa parte il cantante pugliese sembra avere un pallino, ovvero quello di condurre il Festival di Sanremo. Sulle pagine del settimanale Oggi, il Leone di Cellino si è detto pronto ad a salire sul prestigioso palco dell’Ariston in veste di conduttore.

Parlando alla rivista, Carrisi ha dichiarato di essere ossessionato dalla manifestazione canora: “Vorrei condurlo”.

La richiesta di Al Bano ai vertici di viale Mazzini non sarebbe finita qui. Il pugliese infatti, al suo fianco avrebbe chiamato una direttrice artistica d’eccezione: Mina.

Nonostante il cantante abbia dichiarato di essere pronto anche a condurre da solo il Festival, vorrebbe alzare l’asticella. Sulla ‘Tigre di Cremona’, Carrisi ha detto: “Io e Mina insieme faremmo il botto”. Ricordiamo, che quest’anno Al Bano è stato molto critico nella scelta delle canzoni.

Stando al cantante, la manifestazione canora, è il simbolo dell’Italia nel mondo. Per questo motivo bisogna avere una certa cura nel far gareggiare le giuste canzoni. L’ultima edizione avrebbe portato sul palco troppo rap e poca melodia.

Al momento su Sanremo 2020 ci sono ancora dei lavori in corso. La Rai non si è pronunciata in merito, ma alcuni fonti vicine ai vertici di viale Mazzini, parlano di una possibile conduzione affidata ad Amadeus oppure ad Alessandro Cattelan.

Una delle cose certe dovrebbe essere l’addio di Claudio Baglioni, ma anche c’è un incognita. La scelta di affidare il Festival al cantante pugliese, potrebbe essere ben accolta dai tanti fan di Al Bano.

Al Bano allontana Romina dai progetti futuri

Al Bano Carrisi dopo essersi candidato alla conduzione del prossimo Festival di Sanremo, sembra aver escluso dai suoi progetti Romina Power. Come direttrice artistica infatti, il cantante vorrebbe Mina e non la sua ex moglie.

Sulle pagine del giornale Carrisi ha spiegato il cambio di rotta: “Romina è troppo scontata”. Il Leone di Cellino ha spiegato di aver fatto la storia nel mondo con la Power, ma proprio per questo un Festival condotto insieme non sarebbe una novità. Infine, la sua ex moglie da buona italo-americana non ha mai creduto fino in fondo a questa competizione.

Loredana Lecciso pizzicata con Al Bano

Tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso sembra essere tornato il sereno.

La ex coppia nonostante non stia più insieme, è stata immortalata a Bari al concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci. Questa volta a beccarli non sono stati i paparazzi. La stessa leccese ha pubblicato dei video su Instagram, mentre scatenata canta ‘Strani amori’. Al contrario il cantante pugliese è sembrato più pacato.