Un posto al sole continuerà per buona parte dell'estate, prima della consueta pausa estiva che quest'anno ci sarà tra il 12 e il 23 agosto. Prima di allora, le storie saranno arricchite da nuovi colpi di scena e personaggi che movimenteranno Palazzo Palladini. Nelle trame che vanno dal 29 luglio al 2 agosto, Marina sarà in prima linea per aiutare il padre ritrovato, Manlio tornerà per il processo e Vittorio sarà ancora combattuto.

Anticipazioni dal 29 luglio al 2 agosto

La Giordano non vivrà un periodo sereno, nonostante abbia ritrovato il suo rapporto con il padre. Dopo aver scoperto che l'uomo è gravemente malato, Marina proverà in tutti i modi ad aiutarlo anche dal punto di vista legale. Questo gli permetterebbe di mostrare la sua identità e provare a guarire. L'imprenditrice si rivolgerà all'avvocato Leone per scagionare il padre dalla vecchia accusa di omicidio, ma Aldo le darà pochissime speranze.

La Giordano, comunque, non si arrenderà e per far luce sulla faccenda tornerà al suo vecchio quartiere per incontrare la figlia del testimone.

Altro protagonista della settimana a cavallo tra luglio e agosto sarà Vittorio. Il ragazzo, preso dai sensi di colpa per aver tradito Alex con Anita non saprà ancora che direzione dare alla sua vita sentimentale. Inoltre, si affiancherà un nuovo personaggio, Rosaria, la madre di Mia e Alex che si mostrerà subito invadente e farà subire alle figlie la sua ennesima decisione.

La piccola andrà a stare alla terrazza con la sorella maggiore e la convivenza sarà un po' difficoltosa per tutti. Vittorio scoprirà un passato difficile nella vita familiare di Alex e questo lo fermerà ancora una volta dal raccontarle la verità.

Nel frattempo avrà inizio il processo Picardi che farà ritornare a galla molti sentimenti da parte di Susanna e Adele. Le due donne saranno prese dall'ansia e quando arriverà il giorno dell'udienza, per Adele sarà molto dura rivedere suo marito.

Manlio la getterà nuovamente nello sconforto.

Serena deciderà di affrontare Filippo per ritrovare l'armonia in famiglia. La Cirillo gli parlerà di alcuni lati del carattere che il marito dovrebbe modificare per andare più d'accordo. Patrizio sarà il nuovo cuoco per la loro iniziativa di chartering, ma il ragazzo dovrà avere a che fare per la prima volta con Roberto Ferri.

Otello ripenserà a Teresina e sarà molto combattuto tra l'amore che prova per la donna, ormai trasferita a Indica, e iniziare una nuova avventura.

Più tardi, l'ex vigile deciderà di partecipare un raduno di motociclette, ma tornerà dall'evento molto prima del previsto. Tutti penseranno che sia successo qualcosa di grave.

Serena e Leonardo ancora vicini

Serena sarà alle prese con un gruppo di cinesi che vorranno fare una gita in barca. Durante l'uscita, però, ci sarà un imprevisto che lei e Leonardo riusciranno a fronteggiare dimostrando così ancora una volta una forte complicità.

Ci sarà una piccola tensione tra Renato e Nadia a causa di una decisione che la donna prenderà riguardo al mare.