L'avventura di Fabio Colloricchio a "Supervivientes" (l'Isola dei Famosi della Spagna), si è conclusa nel migliore dei modi: nonostante non sia riuscito a vincere il reality, il ragazzo può gioire perché in Honduras ha trovato il vero amore. La passione nata tra l'argentino e Violeta Mangrinan, non è naufragata dopo lo spegnimento delle telecamere: ospite della versione iberica di Uomini e Donne, l'ex di Nicole Mazzocato ha regalato un prezioso anello alla sua bella fidanzata.

Fabio e Violeta fanno sul serio dopo l'Isola dei Famosi

Nonostante siano stati criticati da molti per esseri lasciati andare alla passione davanti alle telecamere di "Supervivientes", Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan proseguono dritti per la loro strada. Ora che il reality si è concluso, la coppia è finalmente libera di viversi senza aver tutti gli occhi del pubblico addosso.

Dopo qualche settimana di lontananza (la ragazza è stata eliminata tempo fa), i due naufraghi si sono ritrovati durante la finale, al termine della quale l'argentino ha saputo di essersi classificato terzo.

Il sentimento che è nato in Honduras tra i due giovani, dunque, non si è spento. Dopo aver ripreso possesso dei suoi profili social, è stato lo stesso ex tronista di Uomini e Donne a confermare di essere innamorato della collega con foto e dediche che ha pubblicato su Instagram.

Nella giornata di ieri, inoltre, i piccioncini erano ospiti di "Mujeres y Hombres y Viceversa" e Fabio ha voluto spiazzare tutti i presenti facendo un gesto molto romantico per la sua nuova fidanzata: Colloricchio, dunque, si è alzato in piedi ed ha regalato a Violeta un prezioso anello al quale lui tiene molto per suggellare il loro amore.

Il passato in Tv di Fabio: da U&D alla storia con Nicole

Prima di partecipare alla versione iberica dell'Isola dei Famosi (dove si è classificato terzo), Fabio Colloricchio ha fatto parlare di sé per essere stato prima corteggiatore e poi tronista del nostro Uomini e donne. Dopo che Silvia Raffaele non l'ha scelto (preferendo abbandonare il programma da sola), l'argentino è stato promosso da Maria De Filippi al ruolo di protagonista del Trono Classico.

Dopo un lungo e tortuoso percorso, il giovane ha scelto Nicole Mazzocato, con la quale ha iniziato una relazione durata circa 4 anni. Pochi mesi fa, al termine di vari tira e molla, i ragazzi hanno deciso di usare i social network per annunciare la loro rottura per incompatibilità caratteriale.

Da quando ha messo piede a "Supervivientes", però, Fabio ha cominciato a parlare male della sua ex fidanzata, arrivando a definire la loro relazione come un inferno dal quale è stato felicissimo di uscire poco tempo prima.

Dopo aver visto Colloricchio amoreggiare davanti alle telecamere del reality con Violeta e denigrarla con dichiarazioni per nulla carine, l'influencer si è detta spiazzata dal suo cambiamento: "Non capisco perché fa così, eravamo rimasti in buoni rapporti ed ora parla male di me. Mah".