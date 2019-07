Sarà un siparietto al limite del trash quello che caratterizzerà le nozze di Hope e Liam nelle puntate americane di Beautiful. Le anticipazioni, infatti, rivelano che la Logan arriverà in ritardo alla cerimonia, facendo nascere in Liam la speranza di un cambiamento di idea all'ultimo momento. Si tratterà, però, solo di un falso allarme perché alla fine la sposa si presenterà davanti all'officiante Carter per il fatidico 'sì'.

Un ultimo ostacolo, a questo punto, si frapporrà davanti alla coppia che sarà fermato dall'intervento inaspettato di Phoebe. La piccola, presente alla cerimonia insieme a Steffy (che farà da testimone alla sposa) si rivolgerà a Hope in un modo davvero inaspettato, mandandola in crisi. Ma basterà anche questa sorpresa a fermare le nozze? Le novità delle prossime puntate non si fermeranno qui e vedranno Liam nella versione decisamente inedita di investigatore dopo avere ascoltato per caso una conversazione tra Flo e Thomas.

Anticipazioni Beautiful: Hope viene chiamata 'mamma'

Il rapporto tra Hope e Pheobe è sempre stato speciale fin da quando la bambina è stata adottata da Steffy nelle puntate americane di Beautiful. Ignara che in realtà si tratta della figlia Beth, da lei creduta morta durante il parto, la Logan ha sentito con lei una sorprendente connessione, ricambiata anche dalla neonata. Questo rapporto speciale sarà evidenziato anche in occasione delle nozze di Hope e Thomas.

Phoebe, che accompagnerà Steffy alla cerimonia, si avvicinerà alla sposa nel momento dello scambio dei voti e la fermerà chiamandola 'mamma'. Tale parola lascerà di stucco la Logan che per qualche istante rifletterà se proseguire o meno nelle nozze. Ciò non basterà comunque per fermare il progetto di Thomas che alla fine raggiungerà il suo intento di sposare la sorellastra.

Puntate americane Beautiful: Liam comincia ad indagare

Archiviate le nozze di Hope e Thomas, le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che Liam ascolterà per caso una conversazione tra Flo e lo sposo.

Da tale dialogo, apprenderà che i due nascondono un segreto e chiederà a Wyatt di aiutarlo ad indagare sul passato della Fulton. Dovrebbe essere proprio questa la svolta che porterà a scoprire come Beth e Phoebe siano la stessa persona. Le indagini di Liam si allargheranno anche alle dinamiche che hanno portato Steffy ad adottare la bambina tanto velocemente, attraverso un accordo privato con Flo.

La Forrester racconterà all'ex marito i dettagli di tale adozione, aiutandolo in questa ricerca che finalmente dovrebbe dare gli esiti sperati. Nel frattempo, Flo si lascerà sfuggire a Wyatt qualcosa di sorprendente sul suo passato e comincerà a pensare che sia giunto il momento di raccontare tutta la verità.