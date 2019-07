Tina Cipollari, l'opinionista insieme a Gianni Sperti del dating show targato Maria De Filippi Uomini e Donne, si sta godendo le meritate vacanze estive in compagnia del suo fidanzato Vincenzo Ferrara, ma senza dimenticare i suoi numerosi follower. Proprio sul suo profilo Instagram, Tina non ha potuto fare a meno di utilizzare l'applicazione molto in voga in questo momento ovvero FaceApp.

Tina Cipollari uguale a Gemma Galgani

Molti sono stati i commenti da parte degli utenti affezionati al programma che, dopo aver visto l'immagine, si sono immediatamente riversati sul profilo dell'opinionista per paragonarla in tutto e per tutto alla sua acerrima nemica Gemma Galgani.

Sembra infatti che qualcuno, divertito da tale atteggiamento, abbia notato una certa somiglianza tra Tina e la dama torinese, che oltretutto, in questi giorni, sembra essere molto impegnata con i preparativi per il nuovo programma Giortì, che la vedrà protagonista insieme a Giulia De Lellis.

Gianni Sperti prende in giro la Cipollari

Non poteva di certo mancare anche l'intervento da parte del collega opinionista Gianni Sperti che, senza tanti giri di parole, ha commentato: "Finalmente ti sei fatta un selfie reale, senza filtri".

Per il momento Tina non ha risposto ai tantissimi commenti, ma non è detto che non lo faccia nei prossimi giorni. C'è anche chi attende con impazienza l'intervento da parte di Gemma Galgani, che sicuramente non perderà l'occasione per dire la sua in merito. Le due donne torneranno entrambe a settembre nel parterre del trono Over di Uomini e Donne, dove Gemma racconterà la sua estate in compagnia del cavaliere Mario.

Sembra però che questa nuova storia d'amore non abbia avuto esito positivo dal momento che, stando alle ultime dichiarazioni di Gemma, i due sembrerebbero aver preso strade diverse.

Tina e Vincenzo amore a gonfie vele

Chi invece continua la sua bellissima storia d'amore è sicuramente Tina Cipollari che, non più tardi di qualche mese fa, ha addirittura organizzato una bellissima festa per i cinquant'anni del suo amato Vincenzo.

Dopo la separazione con Kikò Nalli, oggi felice accanto ad Ambra Lombardo, la Cipollari ha definitivamente voltato pagina, anche se non sembra andare molto d'accordo con la professoressa siciliana. Le due infatti hanno avuto alcuni botta e risposta, soprattutto durante il Grande Fratello 16, ma Ambra sembra ancora stia facendo di tutto per diventare amica dell'opinionista di Maria De Filippi.