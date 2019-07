Filippo Bisciglia anche quest'anno ha saputo farsi apprezzare nella conduzione del reality estivo targato Canale 5 Temptation Island arrivando addirittura a sciogliersi in lacrime davanti ad una delle coppie protagoniste durante un falò di confronto. Non sappiamo ancora quale sia questa coppia, ma è stato lui stesso a rivelarlo durante una lunga intervista al settimanale F dove, oltre a ribadire il legame con il programma di Maria De Filippi, ha altresì sottolineato nuovamente quanto, spesse volte, si sia lasciato coinvolgere dalle storie.

Pubblicità

Pubblicità

'Piangere? Mi commuovo facilmente'

'L’ultima volta che ho pianto? Mi capita spesso perché mi commuovo facilmente. Recentemente mi è successo durante un falò di coppia a Temptation Island' ha infatti svelato il conduttore. Inutile dire che questa edizione, in particolare, ha appassionato moltissimo i telespettatori affezionati al programma, ma soprattutto ha svelato le fragilità di tutte le coppie presenti al reality.

Pubblicità

I primi ad abbandonare definitivamente il programma sono stati Nunzia ed Arcangelo dopo che quest'ultimo ha 'rubato' un bacio alla tentatrice Sonia. Delusa ed amareggiata, Nunzia al primo falò di confronto ha deciso di mettere fine alla sua storia con il suo ragazzo. Successivamente, è ritornata sui suoi passi chiedendo di rivederlo così da recuperare il rapporto, ma Arcangelo ha scelto di mettere - stavolta lui - la parola fine al loro rapporto che durava da ben 13 anni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Temptation Island

Filippo vicino a tutte le coppie

Con la sensibilità che lo ha sempre contraddistinto, Filippo ha saputo essere vicino a tutte le coppie e, anche durante la puntata di lunedì 15 luglio dove Andrea ha richiesto il falò di confronto con Jessica, il conduttore si è mostrato amareggiato per la fine della storia d'amore tra i due: purtroppo la corte spietata di Alessandro Zarino nei confronti di Jessica ha fatto riflettere la giovane ragazza padovana.

Stanca, infatti, di essere messa da parte dal suo Andrea, ha preso una decisione drastica decidendo di uscire dal villaggio di Temptation Island con il tentatore.

Aria di crisi anche per altre coppie

Da quanto è emerso durante la puntata in onda lunedì 15 luglio, anche Sabrina e Nicola sembrano avere alcune difficoltà. Questo perchè la donna è sempre più vicina all'ex corteggiatore Giulio Raselli con il quale ha instaurato un bellissimo feeling.

Pubblicità

Per quanto riguarda Katia, invece, finalmente dimostrerà di tenere al suo Vittorio vedendolo troppo vicino con una delle single. Non ci resta dunque che attendere l'ultima ed appassionante puntata di Temptation Island per vedere se le ultime tre coppie usciranno insieme dal villaggio oppure decideranno di mettere fine alla loro storia d'amore.