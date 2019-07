Proseguono le avventure dei protagonisti dell'apprezzata soap opera di Rai 3 Un posto al sole. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda oggi, 25 luglio, si soffermano innanzitutto sulla vicenda che vedrà coinvolto Vittorio. Il giovane Del Bue apprenderà delle notizie importanti sulla condizione familiare di Alex e Mia che, se da un lato gli permetteranno di conoscere ancor meglio la barista, dall'altro cominceranno ad inquietarlo.

Inoltre proseguirà la storyline dedicata a Marina Giordano, sempre più decisa a rendere giustizia al padre.

Roberto alle prese con il ruolo di nonno baby-sitter

Vittorio comincerà a sentirsi sempre più schiacciato dalla sua situazione, non riuscendo più a controllarla e continuando ad avere dei dubbi, sempre più diviso tra due donne, Alex e Anita. Marina (Nina Soldano) avrà intenzione di dimostrare l'innocenza di Arturo e, per far sì che finalmente la verità venga a galla, attuerà una precisa strategia che prevede anche una consulenza con l'avvocato Leone.

Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) avrà il suo bel da fare come "baby-sitter" della piccola Irene e, quando ormai la sua pazienza sarà giunta al limite, cercherà di trovare un punto d'incontro con la figlia di Filippo.

La piccola Mia vuole vendicarsi dello schiaffo subito

Le anticipazioni della puntata di venerdì 26 luglio sottolineano che ci saranno dei risvolti importanti nella vita di Alex che, durante gli episodi precedenti, ha litigato con Mia (Ludovica Nasti), arrivando anche a darle uno schiaffo.

La bambina a questo punto cercherà di trovare un modo per vendicarsi della sorella.

Vittorio (Amato D'Auria) si dirà stanco delle ingerenze della madre nella sua vita privata, ma la situazione peggiorerà ulteriormente a causa delle tensioni presenti nella famiglia della fidanzata. Il giovane Del Bue comincerà a sentirsi oppresso dalla sua situazione sentimentale.

Marina metterà da parte gli impegni di lavoro e deciderà di recarsi dall'avvocato Leone per confrontarsi con lui e capire in qual modo potrà ottenere giustizia per il padre.

La Cirillo non vuole un altro figlio

La Giordano, dopo aver lasciato lo studio del legale, deciderà di chiarire la situazione una volta per tutte con Arturo.

Momento felice per Serena (Miriam Candurro) e Filippo, il quale coglierà l'occasione per manifestare alla moglie il suo desiderio di avere un altro figlio. La Cirillo però, dopo essere rimasta spiazzata dalle parole del coniuge, ci rifletterà su e gli dirà di non sentirsi pronta ad avere un secondo bambino.